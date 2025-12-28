強力扶植青年創業 新竹青創基地開放10組團隊申請

▲竹縣全力支持青年創業，新竹青創基地115年度進駐團隊招募中。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府強力輔導青年創業，挹注資源協助青年實現創業夢想，「新竹青創基地（Hsinchu Startup Hub）」現正招募115年進駐團隊，名額10組，即日起至115年1月26日(一)止開放申請，歡迎滿懷熱忱、創意無限的青年踴躍投件!

新竹縣長楊文科表示，新竹青創基地致力於減輕創業初期的負擔。進駐團隊除享有免費共享空間與專業諮詢服務外，基地更量身打造「個別化創業輔導計畫」。透過定期舉辦的專業課程，涵蓋創業策略、數位行銷、產品研發及財務管理等全方位領域，協助創業者打下紮實基礎。除了基礎輔導，基地也扮演「媒合平台」的關鍵角色，他強調，基地積極推動新創團隊與在地企業對接，並帶領優秀團隊參與國際級新創展會，爭取全球曝光機會。透過與大企業的協作（CVC）及國際行銷布局，讓新竹的新創實力被世界看見。

新竹青創基地位於明新科技大學內，占地280坪，內設共享辦公空間、新創辦公室、共享學習教室、聯合會議室、小型會議室與洽談室等多功能設施。基地不僅提供創業場域，更結合創業輔導、培力課程、媒合會與成果展示活動等，自110年8月成立迄今輔導超過50組青創團隊，成效卓著，基地在既有「技術輔導、產業資源對接、行銷策略支持」三大主軸下，今(114)年除協助團隊募資近千萬元，也進一步強化國際布局，協助團隊將產品與服務推向香港及日本市場，未來也預計向經濟部申請為國際創育機構，希望有效鏈結海外加速器。

另值得一提的是進駐廠商「先進材股份有限公司」於輔導下榮獲經濟部頒發第24屆新創事業獎殊榮。而11月參展台灣新創最大盛會2024 Meet Taipei規劃設置「新竹縣青年無限創新館」，帶領8組新創團隊參展，展示基地輔導豐碩成果，收穫高度肯定。

此次計畫鼓勵具備創新應用產品或服務開發能力的團隊參與。申請者需符合年齡45歲以下，並設籍或於新竹縣工作的基本條件。此外，從事與永續發展目標（SDGs）相關技術與產品研發的創業者，或在青春靚點子學生創業挑戰賽中獲得佳績的團隊，將優先進駐基地。申請期間自114年12月22日（一）起至115年1月26日（一）止。報名採線上進行(https://www.surveycake.com/s/rpnba)，完成報名後，所有申請者將進行資格審查與進駐計畫書簡報審查。簡報審查於115年2月3日（二）進行，最終入選名單將於115年2月9日（一）公布，成功通過的團隊可從115年2月26日至116年2月25日止進駐。

縣府教育局長蔡淑貞表示，基地自成立以來，已成功陪伴多組團隊完成「從創意構想到產品落地」的艱辛過程。本次招募將「永續創新」列為評選核心，鼓勵創業者在新竹縣這塊創新沃土上，實現技術突破與價值創造。蔡局長強調，透過建立強大的創業社群網絡與企業媒合機制，基地將協助團隊有效拓展市場，進而帶動地方經濟的質變與升級。歡迎創業者踴躍投件申請，加入新竹青創基地的行列。相關詳情可上新竹青創基地官方網站(https://startup-hc.tw/)查詢或「新竹縣政府教育局青年事務科」FB粉絲專頁，亦可電洽03-5593142分機3514蔡先生。