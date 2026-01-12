強力掃蕩危駕 新北專案行動查扣改裝競速車及毒品

查緝過程查扣專供競速之改裝機車。新北市交通警察大隊提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市警察局交通警察大隊獲報，於去（114）年10月30日凌晨在新北市五股區新五路一帶有競速危險駕車情事，經嚴密蒐證後，報請新北地檢署行股張紓萍檢察官指揮偵辦，並與蘆洲警分局、三重警分局共組專案小組展開追查。

執行拘提、搜索行動，順利查獲楊姓等4名犯嫌到案。新北市交通警察大隊提供

新北市交通警察大隊指出，專案小組見時機成熟，於今（115）年1月6日在臺北市士林區及新北市蘆洲、三重等地同步執行拘提、搜索行動，順利查獲楊姓等4名犯嫌到案。查緝過程查扣專供競速之改裝機車2輛，同時在涉案之改裝車行查獲毒品K他命等證物。經對楊嫌實施毒品唾液快篩呈陽性反應，其涉嫌毒駕犯罪行為另分案偵辦。

廣告 廣告

交通警察大隊表示，全案詢後依違反刑法公共危險罪、毒品危害防制條例等移請新北檢署偵辦，並持續追查其他改裝車行及人員涉案情形。

新北市警局呼籲，對於危害道路交通安全之飆車行為，將持續以專案方式跨單位合作掃蕩，嚴正執法、決不寬貸，全力維護本市道路交通秩序，守護市民用路安全。