強力東北季風報到！週二起明顯轉涼 週四都會區恐下探至「15度」
中央氣象署預測，明（17）天起東北季風再度增強，約在週二、週三整天以及週四清晨將明顯轉涼。氣象署預報員張承傳表示，雖然近期觀察到冷空氣強度略有減弱，但整體仍以較強的東北季風等級為主，週四清晨都會區低溫約15度；北部、東北部白天高溫下探至約19度，提醒民眾注意氣溫變化與迎風面雨勢。
未來一週氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
張承傳說明，今（16）天各地白天溫暖舒適，不過從明天開始，北方較強冷高壓南下，帶來較強東北季風，首先影響北部及東北部，氣溫將率先下滑。預估明天清晨到上午，北部及東北部氣溫約22至23度，但從下半天起降溫明顯，到了明晚北部、東北部將降至約20度左右。
張承傳說，隨著高壓週二移至長江流域、週三來到長江口一帶，週二、週三北部及東北部整天偏涼，白天高溫僅約19度上下，清晨及夜間低溫約16、17度。中部地區明天白天高溫仍有26、27度，不過週二、週三高溫將略降至22、23度附近，低溫約16、17度。
南部地區明天依舊偏暖，從週二、週三起高溫略降至24、25度，低溫約17、18度。花東地區受到冷空氣影響相對較小，但溫度同樣會略降，明天花蓮高溫約落在26度，週二、週三將降至22、23度左右。
張承傳提醒，週四清晨北部仍偏涼，中南部在輻射冷卻效應影響下，低溫有機會比週三清晨再低約1度；台南以北及東北部低溫恐下探至15、16度，空曠地區可再低2度；其餘各地約17至19度。
張承傳指出，週四白天各地氣溫將小幅回升，不過北部白天高溫仍只有20度上下，中南部約落在22、23度，東部約22度，直到週五、下週六溫度才會逐漸回升。整體來看，這波東北季風將從明天一路影響到週五，週二、週三整天以及週四清晨是感受最明顯偏涼的時段。
在降雨方面，張承傳表示，明天起隨東北季風增強，尤其是週一、週二水氣最多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨明顯，須留意局部大雨的發生。桃園以北降雨機率也偏高，會出現短暫陣雨，新竹、苗栗及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區則有零星雨勢，中南部平地以多雲到晴為主。到了週三水氣稍減，北部、東北部及東部仍有局部短暫雨，台東與恆春半島有零星降雨，中南部大致多雲到晴。
張承傳說，從週四一路到下週六，水氣將再進一步減少，除基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨外，其餘地區多為多雲到晴的穩定天氣。他提醒民眾，未來這段東北季風增強期間，風浪偏大，海邊作業或從事海上活動的民眾應多加留意安全。
未來一週降雨預測。圖／中央氣象署提供
責任編輯／周瑾逸
