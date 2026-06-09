強力緝毒！海巡破獲歷年最大規模漁船走私毒品案 1.8公噸市值30億

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【記者凃建豐／屏東報導】海巡署偵防分署屏東查緝隊接獲情資，不法集團欲以漁船從事非法走私運毒，牟取暴利，115年1月23日持屏東地方法院核發之搜索票，在貓鼻頭西方30浬處查獲屏東籍漁船非法走私三級毒品愷他命總毛重達1,867.3公斤，全案調查後將郭姓船主及邱姓船員依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，並經偵查終結提起公訴。

海巡署屏東查緝隊報請屏東地方檢察署楊士逸檢察官指揮偵辦，並由第八巡防區統合海巡署南部各查緝隊、海巡隊、岸巡隊及臺南市政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組合力查緝。

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專案小組發現犯嫌多次刻意出港且漁獲甚少，企圖誤導專案人員偵辦方向，專案小組於蒐證期間仔細過濾、抽絲剝繭、審慎詳實分析情資並確認查緝時機，派遣海巡艇於屏東縣恆春鎮貓鼻頭西方30浬處登檢漁船，並於駕駛室前方漁艙內發現85大袋外包裝為防水麻布袋、每大袋內包裝為茶葉鐵觀音之疑似毒品物(每大袋內含18至21包不等，每包約1公斤，總共1,695包)，後續將該船押解至東港漁港搜索，經抽樣以手持式拉曼光譜儀檢驗顯示第三級毒品愷他命，共計查獲約毛重1,867.3公斤，毒品估市值30億，可供750萬人次(1人次/0.25公克)約全臺三分之一人口吸食，所幸遭專案小組查獲，成功阻斷該批毒品流入市面，防止危害國人健康。

涉案漁船遭押解進港。海巡署提供

海巡署表示，為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略2.0」，秉持「三安：國安、治安、平安」及「追本斷源」之精神，持續結合檢、警、調、海關等單位，全力執行毒品查緝工作，有效防止毒品流入市面危害社會；另國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20頓以下異常目標等，可撥打海巡署「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，希望全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力，以衛戍海疆及維護國家安全。

海巡查緝隊控制船員。海巡署提供

緝毒人員清艙搬毒品。海巡署提供

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