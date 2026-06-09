強力緝毒！海巡破獲歷年最大規模漁船走私毒品案 1.8公噸市值30億
【記者凃建豐／屏東報導】海巡署偵防分署屏東查緝隊接獲情資，不法集團欲以漁船從事非法走私運毒，牟取暴利，115年1月23日持屏東地方法院核發之搜索票，在貓鼻頭西方30浬處查獲屏東籍漁船非法走私三級毒品愷他命總毛重達1,867.3公斤，全案調查後將郭姓船主及邱姓船員依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，並經偵查終結提起公訴。
海巡署屏東查緝隊報請屏東地方檢察署楊士逸檢察官指揮偵辦，並由第八巡防區統合海巡署南部各查緝隊、海巡隊、岸巡隊及臺南市政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組合力查緝。
專案小組發現犯嫌多次刻意出港且漁獲甚少，企圖誤導專案人員偵辦方向，專案小組於蒐證期間仔細過濾、抽絲剝繭、審慎詳實分析情資並確認查緝時機，派遣海巡艇於屏東縣恆春鎮貓鼻頭西方30浬處登檢漁船，並於駕駛室前方漁艙內發現85大袋外包裝為防水麻布袋、每大袋內包裝為茶葉鐵觀音之疑似毒品物(每大袋內含18至21包不等，每包約1公斤，總共1,695包)，後續將該船押解至東港漁港搜索，經抽樣以手持式拉曼光譜儀檢驗顯示第三級毒品愷他命，共計查獲約毛重1,867.3公斤，毒品估市值30億，可供750萬人次(1人次/0.25公克)約全臺三分之一人口吸食，所幸遭專案小組查獲，成功阻斷該批毒品流入市面，防止危害國人健康。
海巡署表示，為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略2.0」，秉持「三安：國安、治安、平安」及「追本斷源」之精神，持續結合檢、警、調、海關等單位，全力執行毒品查緝工作，有效防止毒品流入市面危害社會；另國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20頓以下異常目標等，可撥打海巡署「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，希望全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力，以衛戍海疆及維護國家安全。
更多壹蘋新聞網報導
電動機車補助近5萬！「油轉電甜蜜期」3類人不出手就虧了（壹蘋10點強打）
傅子純入夢已無病痛 遺孀放手淚喊「不要捨不得我」
黃仁勳1句話救全村！美股費半狂飆5.6% 台積電ADR強彈近3%
其他人也在看
影/海巡破歷年來最大漁船走私案 查扣1.8噸30億毒品
海巡署破獲歷年來最大規模漁船走私毒品案，在貓鼻頭西方海域查獲屏東籍漁船非法走私三級毒品K他命重達1.8公噸，市價超過30億元，全案近日屏東地檢署依法起訴。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
縱放2毒駕！「佛心法官」陳德池遭起底 背景身分曝光
【緯來新聞網】近來毒品氾濫，毒駕案件頻傳，引發社會安全疑慮。彰化縣更在1周內連續發生2起毒駕案，然而
罕見遭嗆超爛、過譽！大谷翔平3支0後「用長打堵嘴」回敬海盜球迷噓聲
體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇今天（10日）作客海盜隊主場，九局打完團隊開對手魯閣，以12比3大勝。其中大谷翔平對決賽揚王牌史基斯（Paul Skenes）格外受到球迷關注，雙方這場比賽三度對決，大谷打擊繳了白卷，在3支0後大谷再度上場被現場球迷大聲嗆聲「超爛」、「過譽」，結果該打席大谷棒打海盜牛棚，直接用一支長打回敬現場球迷噓聲。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
嫌犯毒駕拒檢衝撞 板橋警狂轟8槍 緝獲毒品、武士刀移送
記者蔡琇惠／新北報導 新北市板橋警分局員警昨（9）日執行巡邏勤務期間，於16時50分…
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭
馬斯克引爆資本市場大戰！旗下SpaceX預計12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，募資規模上看750億美元，估值上看1.77兆美元，有望改寫史上最大IPO紀錄。隨著全球投資人高度關注這場上市案，台灣金融業也正式加入戰局。 富邦金發布重訊…
嘉義警界「收賄電玩業者洩密臨檢資訊」醜聞！偵查隊長被帶回偵訊
嘉義市警界傳出風紀案件。一名偵查隊何姓分隊長疑涉向電玩業者洩漏臨檢資訊，昨（9日）遭檢調搜索住處與辦公處所，並帶回漏夜偵訊。
高金素梅涉貪案移審台北地院 國會辦公室主任1000萬元交保
台北地檢署偵辦國民黨立委高金素梅涉貪案，起訴高金素梅及其國會辦公室主任張俊傑。台北地方法院9日下午召開羈押庭，全案唯一被羈押的張俊傑強調絕不會逃亡、滅證。訊後法官裁定張俊傑1000萬元交保，限制出境、出海、住居，並需實施科技監控，配戴電子腳鐶，並禁止與同案被告、證人接觸。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
日本進口絨螯蟹檢出「世紀之毒」戴奧辛 近三年首見
日本進口絨螯蟹被檢出「世紀之毒」戴奧辛，是近三年來首度在邊境發現違規，衛生福利部食品藥物管理署今天（9日）公布，共10公斤產品須退運或銷毀，即起至116年6月3日，對日本絨螯蟹採100%監視查驗：針對這名業者也調整為逐批查驗。
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
滿血回歸拚賺錢2／沈玉琳復工馬拉松式錄12小時 離場難掩病後疲累感
6月3日下午一輛載有糖炒栗子設備的貨車抵達台北市西門町後，現場眾人立刻投入搬運工作。包括潘若迪、馬力歐以及短今主動協助搬運大型鍋具與爐具等設備，而沈玉琳雖有意幫忙，身旁工作人員與夥伴顯然仍十分顧及他的身體狀況，多數重物都由其他人分擔，其中慢半拍的艾融也搶著...
南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾
南北飲食文化大戰再起！北部網友南下台南驚見鹹酥雞攤有「20元炸蛋餅皮」，一吃驚呼脆到像餅乾、徹底顛覆想像。貼文引來中南部老饕瘋狂推爆，認證是當地必點的隱藏版高CP值神物。討論串更意外掀起全台鹹酥雞創意
天佑馬太鞍！遭暴漲溪水沖走工地主任「車毀人生還」
花蓮馬太鞍溪因豪雨溪水暴漲，協助撤離工程機具的鄧姓工地主任疑遭洪流吞噬失聯，搜救人員深夜透過無人機發現他奇蹟生還受困河床巨石上，最後成功救到人。
與身價8億人瑞密婚爆搶人！小34歲看護「獨自升級繼母」怒告家屬 北檢偵結最新進展曝光
今年2月初一名擁有8億身價的102歲王姓人瑞，因突與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，引發子女強烈不滿與質疑，一票子女、孫們衝到北市馬偕醫院門口，上演搶人大戰。對此，當時賴姓看護已提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，如今台北地檢署偵結結果出爐。