強力鎮壓示威！伊朗最高領袖下令「斷網大殺戮」 外媒：2天恐奪1.2萬命

國際中心／彭淇昀報導

反伊朗政權示威行動仍在繼續，《伊朗國際電視台》（Iran International）報導，引述多名政府及安全部門高官說法指出，伊朗當局近日對全國示威行動進行強力鎮壓，在全面切斷網路通訊期間，死亡人數恐已超過1萬2000人，被形容為伊朗當代史上規模最龐大的血腥行動。

據報導指出，這波血腥鎮壓行動是由伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）親自下令，政府三權機構首長皆知情並予以核准，最高國家安全委員會甚至直接下達「對示威者開火」的指示。（圖／翻攝自X平台 @SuppressedNws）

報導指出，該媒體根據可取得的外部資料，並交叉比對多方可靠消息來源後掌握到，伊朗安全部門內部的初步評估顯示，全國性鎮壓行動造成至少1萬2000人喪命。大多數致命事件發生在1月8日至9日，正值政府實施全國網路封鎖之際。

根據《伊朗國際電視台》報導，其調查資料來源涵蓋1名最高國家安全委員會（SNSC）相關人士、2名總統府消息人士，以及多名隸屬伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、分別駐守於馬什哈德、克爾曼沙赫與伊斯法罕等地的內部人員。此外，還包括現場目擊者說法、罹難者家屬證詞、醫療機構紀錄，以及各地醫護人員提供的資訊。

報導進一步指出，這波血腥鎮壓行動是由伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）親自下令，政府三權機構首長皆知情並予以核准，最高國家安全委員會甚至直接下達「對示威者開火」的指示。

對此，《伊朗國際電視台》編輯委員會發表聲明強調，「1萬2000名伊朗人的死亡不會被掩埋於沉默之中」，並呼籲受害者家屬持續提供相關文件、影像與證詞，以協助釐清真相。

