強勁就業數據改變市場預期 美媒：Fed去年12月降息恐成錯誤判斷

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隨著美國聯邦準備理事會（Fed）即將召開最新利率決策會議，美國媒體分析指出，Fed於去年12月實施的降息措施如今看來可能過於倉促。在通膨壓力持續存在、就業市場依然強勁的情況下，市場對今年進一步降息的預期正迅速降溫，甚至開始討論未來再度升息的可能性。

Axios報導指出，Fed於2025年12月將聯邦基金利率下調0.25個百分點，當時決策官員內部已出現明顯分歧，但支持降息的一方最終占上風。Fed當時預估通膨將持續降溫，並預測2026年核心個人消費支出物價指數（Core PCE）將降至約2.5%，朝2%的目標邁進。

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然而半年過去，美國經濟表現遠比預期強勁。最新公布的就業報告顯示，美國5月新增17.2萬個工作機會，不僅高於市場預估，也反映勞動市場仍維持強勁動能。過去三個月平均新增就業人數更接近19萬人，顯示經濟並未因先前高利率環境而明顯降溫。

在此背景下，市場對Fed貨幣政策方向出現重大修正。根據利率期貨交易反映的預期，投資人目前認為Fed今年底前升息的機率已大幅上升。部分金融機構甚至認為，若通膨未能有效回落，Fed最快可能於12月重新啟動升息循環。

華許將首次主持FOMC會議

新任Fed主席華許（Kevin Warsh）也將在下週主持上任後首次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。市場關注他將如何面對通膨與經濟成長之間的兩難挑戰。分析認為，若經濟持續強勁且物價壓力未見明顯緩解，華許可能必須重新評估去年底降息政策的適當性。

此外，近期中東局勢緊張推升能源價格，也增加通膨再度升溫的風險。多位Fed官員先前已表示，若物價壓力持續高於預期，不排除重新考慮升息選項。Fed公布的會議紀錄亦顯示，多數官員對通膨風險保持高度警戒。

市場分析人士指出，目前Fed最關心的已不再是何時降息，而是如何避免過早寬鬆導致通膨再度失控。若未來數月就業市場維持強勢、物價增幅未見明顯回落，美國貨幣政策方向可能從「等待降息」逐漸轉向「防範升息」，使去年12月的降息決策面臨更嚴格的檢驗。

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