強勢回應總統「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜籲賴清德凍結台獨黨綱
針對民進黨立委沈伯洋遭中國立案偵查一事，總統賴清德公開呼籲立法院長韓國瑜出面聲援。韓國瑜今（12）日下午強勢回應總統的喊話，直指總統要求他聲援是「自己生病，讓別人吃藥」，強調解決兩岸爭端，必須從根本調整執政黨的政治立場。
韓國瑜認為，應從源頭著手，呼籲賴清德以民進黨主席身份，立刻凍結或廢除台獨黨綱，並撤回中國為境外敵對勢力的認定，才能真正解決沈伯洋所面臨的凶險，確保台灣安全。
韓國瑜首先聲明，保護每一位立委在立院內外的言論自由及人身安全，不受恐嚇與威脅，是立法院院長職責所在，一定會盡全力保護。
但韓國瑜針對賴清德的喊話提出質疑。他以「四隻腳」論述台灣安全，指出安全基石是四隻腳：「保護中華民國、維護民主自由、維護好美台關係、維護好兩岸和平」，批評總統身兼黨主席，黨政軍情權力一把抓，卻因台獨黨綱、發動大罷免及宣布大陸為境外敵對勢力，已打斷了安全四隻腳中的三隻，只剩維護台美關係。
韓國瑜強調，若繼續將沈伯洋被立案調查轉化為內部藍綠鬥爭，對沈伯洋極不公平，也無助於台灣安全。他呼籲賴清德應從源頭著手，承擔起責任。韓國瑜提出三項具體建議：賴清德以民進黨黨主席身份，立刻凍結或廢除台獨綱領，以保護中華民國；撤回中國大陸為境外敵對勢力的認定，讓兩岸在九二共識與中華民國憲法規範下，展開和平交流對話；重建行政立法部門良性互動，保護台灣民主自由。
韓國瑜表示，這才是治本之道，能讓台灣人民遠離戰爭壓力，呼吸到安全甜美的空氣。
在韓國瑜召開記者會前，民進黨團在臉書發出聲明，質疑韓國瑜在面對沈伯洋被威脅時「消極、放空、不作為」，並列舉總預算案未審查、人事同意權案延宕等，要求其「認真上班」。對此，韓國瑜在臉書影片中，引述書法家張炳煌教授所寫的「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」明志。
韓國瑜解釋，他將自己比喻為老牛，雖知年紀已大，但正是因為「來日無多」，不需要任何人鞭策，會「自己加快步伐」，努力勤奮地把院長工作做好，為國家社會盡力。
針對總統公開呼籲立法院長站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，國民黨團今天稍早召開記者會回應表示，兩岸關係解鈴還需繫鈴人，指稱賴總統、民進黨應好好思考是否拿掉「中國大陸列為境外敵對勢力」這句挑釁的言論，為兩岸緊張降溫。立法院身為最高民意機關，「立法院兩岸事務因應對策小組」或許也可以是兩岸溝通新的管道之一，民進黨政府、總統應以開放心態，解決問題的態度，正視問題的核心，儘速提出務實可行的解決方案，才是正本清源之道。
中午來開匯／嚴守不相干人不得知悉 黃介正指379封電報僅呈國民黨主席
