強勢展現公權力 埔里警分局威力掃蕩嚴打聚眾滋事

埔里警分局長陳孟君親自率隊，針對轄區內KTV、養生館等處執行臨檢勤務。(圖：埔里警分局提供)

鑑於近日部分縣市發生隨機傷人案件，為壓制歹徒暴力氣焰，避免模仿行為並防制重大案件發生，埔里警分局自五日晚間起，連續兩天由分局長陳孟君親自率隊，動員優勢警力，針對轄區內KTV、養生館等易聚眾滋事場所，全面展開威力掃蕩與臨檢勤務，並同步於易酒（毒）駕肇事路段加強路檢盤查，強勢展現警方執法作為，嚴正宣示捍衛公權力、壓制暴力之決心。

埔里分局表示，已責成各分駐（派出）所持續加強對KTV、養生館及深夜易聚眾飲酒之小吃部等場所臨檢查察，並依平、假日特性律定勤務時段，針對易滋事路段及熱點場所周邊，加密巡邏與守望勤務，全面提升見警率，嚴防毒駕、酒駕及不法分子聚眾滋事。

本次威力掃蕩勤務，警方採取場外警戒、場內臨檢方式，對各臨檢場所強力執行查察取締，有效震懾不法。埔里分局強調，後續將持續不定期、不定時實施威力掃蕩，對於挑戰公權力、影響社會秩序之行為，警方必定依法嚴辦、絕不寬貸。

分局長陳孟君指出，警察站在第一線，肩負守護人民生命財產安全的責任，埔里地區治安不容任何暴力或不法行為破壞，警方將持續結合臨檢勤務與交通稽查取締酒駕，全力防制聚眾鬥毆及暴力衝突，確保地方安寧與公共安全。