強勢治理卻換不到掌聲的川普

圖片來源：Associated Press

劉大年 / 中華經濟研究院區域發展研究中心主任

川普重返白宮已滿一年，其執政風格依舊鮮明而強勢。透過密集的行政命令、關稅政策與高壓式的對外施壓，試圖以速度與壓力重塑美國的內外秩序。然而，此種治理方式，不僅在國際間引發不安，在美國國內也未能轉化為穩定的支持，民調並未隨政策聲量而水漲船高。

在經貿政策上，川普將關稅定位為國安與外交工具。對等關稅、232關稅與產業豁免並行，美國迫使盟友讓步。去年美國與各國談判中，各國承諾採購與投資數字確實亮眼；但多數仍停留在規劃階段，距離全面落地尚有很大距離。導致美國尚未享受回流之利，但已受政策震盪衝擊。特別是對多數美國民眾而言，過去一年雖然通貨膨脹率並不高，但是累積的高物價仍然存在，生活條件並未獲得改善。

在外交層面，川普的作風更加直接，甚至近乎蠻橫。對格陵蘭施加公開壓力，引發與歐盟的正面衝突；對委內瑞拉則採取逕行拘捕領導人的強制手段。這些作法在支持者眼中，或許象徵「美國優先」的果斷執行，但在國際社會卻引發強烈反彈。各國普遍認為美國以安全與經貿之名恣意施壓，處處強取豪奪，漠視既有制度與協商機制。

雖然依照川普思維並未瓦解既有盟友體系，而是將其重塑為一交易機制。合作不再建立在規則與承諾之上，而是以投資金額、產業讓步與政策配合度作為衡量標準。這種做法或許能迅速取得談判成果，但卻以犧牲信任為代價，使美國與盟友關係愈發脆弱。

另外對多數美國民眾而言，盟友在國際體系中的排序，遠不如自身生活是否獲得改善來得實際；當對外強硬只帶來更高的外交衝突風險，卻無法轉化為具體民生利益時，所謂強勢外交，不僅難以累積支持，反而逐步成為執政上的負擔。

在產業政策上，川普政府大動作推動去全球化與供應鏈重整。半導體、能源、AI與軍工被劃為優先戰略產業，盟友必須以投資與讓利，換取市場進入與關稅空間，美國則趁勢打造高度集中於美國的產業聚點。這種以行政命令驅動、資源快速集中配置，以美國為軸心的產業重組，短期內確實有利於累積政策成果，卻難以轉化為廣泛的薪資成長或生活品質改善，反而進一步擴大「政策看得到」與「民眾感受不到」之間的落差。

綜合而言，川普執政滿一年的核心困境，並非行動力不足，而是政策推動愈趨急進，內外支持卻未能同步累積。對內，美國產業呈現明顯的K字型成長，更加走向分配更加不均的M型社會；對外，盟友的不安與國際信任的流失持續加劇。政策動作聲勢浩大，社會回饋卻始終有限；若這種內外失衡的狀態無法修正，在今年十一月的期中選舉川普政府將面臨嚴峻挑戰。■