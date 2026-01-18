強勢逆轉！馬可、謝亞軒合力 47 分 特攻終結連敗陰霾

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026 賽季進入第 62 場例行賽，新北中信特攻 17 日作客和平籃球館挑戰臺北台新戰神。前一役吞敗的特攻此戰在馬可（Marko Todorovic）與謝亞軒的聯手帶動下，下半場成功扭轉局勢，終場以 95 比 79 收下重要勝利，順利中止連敗。

比賽開局雙方互有攻勢，謝亞軒先在外線開火，又靠突破取分，首節阿巴西還賞出一記火帽，不過節末戰神趁勢拉開比數，特攻暫以 19 比 26 落後。進入次節後，內馬（Nemanja Radovic）在禁區強勢發揮，單節奪下 10 分，外線部分則由謝亞軒、馬可與林韋翰接力開張。林韋翰在半場前 30 秒投進追平三分，隨後再助攻內馬拋投入網，特攻得以 45 比 43 反超進入中場。

圖／馬可（Marko Todorovic）與謝亞軒的聯手帶動下，下半場成功扭轉局勢，終場以 95 比 79 收下重要勝利，順利中止連敗。（記者陳志豪拍攝）

易籃後，特攻明顯找回節奏，靠著防守帶動轉換快攻。謝亞軒在外線再次揮出兩記三分，內馬與阿巴西也在禁區持續穩定得手，特攻打出 10 比 4 攻勢拉開差距。戰神雖多次追擊，但馬可在禁區、外線與罰球線上都有貢獻，幫助特攻帶著 68 比 65 優勢挺進末節。

決勝節開始不到 10 秒，林韋翰三分破網點燃整隊士氣。貝奇（Beau Beech）接著連續完成切入與外線出手，阿巴西則頻頻強攻籃框得手。儘管戰神試圖追分，特攻皆能及時回應，最終以 95 比 79 收下逆轉勝。

特攻此戰共有 5 名球員得分上雙。馬可攻下 24 分、22 籃板外帶 5 抄截與 4 助攻，繳出全能表現；謝亞軒則飆進 5 記三分，進帳 23 分、7 助攻；內馬貢獻 15 分、7 籃板；阿巴西攻下 15 分並有 6 籃板；貝奇補上 10 分、6 籃板；林韋翰則以 10 次助攻串聯全隊攻勢。

特攻總教練莫米爾（Momir Ratkovic）賽後表示，這場勝利相當關鍵，「聯盟競爭激烈，每場比賽都不好打。」他也指出球隊今日的轉折點：「上半場在進攻端有些猶豫，中場調整後大家用防守帶動節奏，雖然最後贏了 16 分，但並不是一場輕鬆的比賽。」

本場 11 投 9 中的謝亞軒則談到自己的手感，「賽前設定就是先往裡面打，逼迫對手協防後外圍會有機會，很高興今天把握住外線出手。」對於個人出現 9 次失誤，他也坦言仍需調整，「有一些不該出現的失誤，會回去看影片檢討。」

目前中信特攻戰績 10 勝 9 敗，暫列聯盟第四。球隊將於 1 月 24、25 日重返新莊主場迎戰高雄全家海神與臺北台新戰神，號召線民們進場成為特攻最強後盾。

