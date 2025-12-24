強化中亞關係 川普邀哈薩克、烏茲別克參加明年G20峰會

美聯社報導，美國總統川普(Donald Trump)表示，明年美國主辦的20國集團(Group of 20, G20)峰會，他將擴大邀請哈薩克(Kazakhstan)和烏茲別克(Uzbekistan)參加。共和黨政府此舉旨在深化與中亞國家的關係。

川普23日宣佈了這項計畫，此前他分別與哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)和米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev)通了電話。

廣告 廣告

這兩國皆非G20成員國，但這個主要經濟體領導人年度峰會的主辦國通常會邀請非成員國參加。2026年的峰會預計將在川普位於佛羅里達州朵拉(Doral)的高爾夫球俱樂部舉辦，靠近邁阿密。

川普在社群媒體發文談及這兩通電話，表示：「與這兩國的關係都很棒。」川普現在正在他位於佛州的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)度假。

哈薩克和烏茲別克的領導人上個月訪問了華盛頓，與吉爾吉斯(Kyrgyzstan)、塔吉克(Tajikistan)和土庫曼(Turkmenistan)的領導人一起，跟川普進行了會談。

川普政府正日益關注中亞地區，該地區有豐富的礦產資源，並生產全世界近半的鈾(uranium)，因為川普政府正加強尋找包括智慧手機、電動車和戰鬥機等高科技設備所需的稀土金屬。

中亞的關鍵礦產出口長期以來一直依賴中國與俄羅斯。

托卡葉夫在上個月的訪問中宣佈，他的穆斯林佔多數的國家將加入「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，這是川普政府為加強以色列與阿拉伯和穆斯林佔多數的國家的關係，而制定的協議。

這項主要為象徵性的舉措，正值川普政府試圖重振一項倡議之際。該倡議曾是川普第一任期時最具代表性的外交政策成就，當時他的政府促成了以色列和阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)、巴林(Bahrain)及摩洛哥(Morocco)之間建立了外交與商業關係。

川普上個月宣佈，他將禁止南非參加明年在他位於邁阿密地區的俱樂部舉行的峰會，且由於南非在今年峰會上對待美國代表的方式，美國將停止所有對南非提供的款項和補助。

川普選擇不派政府代表團參加今年由南非主辦的峰會，理由是具有歐洲血統的南非白人(Afrikaner)正遭受暴力迫害。曾深陷種族隔離制度數十年的南非已經駁斥了這項說法，稱其毫無依據。(編輯：許嘉芫)

延伸閱讀

確保稀土不斷供 川普會晤中亞領袖、與烏茲別克簽貿易協議

美日布局中亞 外交部：有利我推動實質關係