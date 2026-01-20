強化中市消防局救護能量！一六營造捐贈救護車及救護設備

一六營造公司捐贈救護車給消防局，捐贈儀式大合照。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為持續強化台中市緊急救護量能、守護市民生命財產安全，一六營造公司秉持企業回饋社會、關懷公共安全的精神，捐贈一輛全新救護車及相關救護設備予消防局四平分隊，並於二十日舉行捐贈儀式，由一六營造公司特助張鵬翼代表捐贈，消防局由大隊長呂鴻隆代表受贈，象徵受贈救護車正式投入第一線救護服務行列。

呂鴻隆表示，消防救護工作肩負著守護市民生命安全的重要使命，隨著城市發展與人口成長，緊急救護需求日益增加，救護車輛與設備的汰換與補充更顯重要。此次一六營造慷慨捐贈救護車，不僅有效補強消防局救護能量，也為第一線救護人員提供更完善、安全的執勤環境，對提升整體救護品質具有實質助益。

消防局說，受贈救護車配備完善，包含多項現代化救護設備，能有效提升緊急救護處置效率，縮短患者送醫時間，對於心肺功能停止、重大創傷等緊急案件尤為關鍵，每次救護出勤都是與時間賽跑，完善的車輛與設備是救護人員最重要的後盾。