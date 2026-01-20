強化中市消防局救護能量 一六營造捐贈救護車及救護設備

一六營造股份有限公司捐贈救護車鑰匙模型給本局代表。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為持續強化台中市緊急救護量能、守護市民生命財產安全，一六營造股份有限公司秉持企業回饋社會、關懷公共安全的精神，特別透過台中市政府建設局轉介，捐贈一輛全新救護車及相關救護設備予消防局四平分隊，並於今（20）日舉行捐贈儀式，由一六營造公司特助張鵬翼代表捐贈，消防局由大隊長呂鴻隆代表受贈，象徵受贈救護車正式投入第一線救護服務行列。

捐贈儀式大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

呂大隊長表示，消防救護工作肩負著守護市民生命安全的重要使命，隨著城市發展與人口成長，緊急救護需求日益增加，救護車輛與設備的汰換與補充更顯重要。此次一六營造慷慨捐贈救護車，不僅有效補強消防局救護能量，也為第一線救護人員提供更完善、安全的執勤環境，對提升整體救護品質具有實質助益。

捐贈儀式大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

消防局說明，受贈救護車配備完善，包含多項現代化救護設備，能有效提升緊急救護處置效率，縮短患者送醫時間，對於心肺功能停止、重大創傷等緊急案件尤為關鍵，每次救護出勤都是與時間賽跑，完善的車輛與設備是救護人員最重要的後盾。此次捐贈不僅是一項硬體設備的挹注，更是一份對生命的尊重與守護，未來消防局將妥善運用捐贈資源，持續精進救護專業訓練，全力提升到院前緊急救護品質。

消防局回贈救護車模型予一六營造股份有限公司。（圖/記者廖妙茜拍攝）

消防局說，此次捐贈行動也象徵企業與政府攜手合作、共同守護市民健康與生命安全的堅定決心，期盼能發揮拋磚引玉的效果，鼓勵更多企業及民間團體投入公益行列，與市府一同打造安全、健康、幸福的台中。

今日捐贈儀式，台中市議員陳成添、賴順仁、台中市新建工程處長陳聰仁親自出席，立法院副院長江啟臣、立法委員黃健豪、市議員沈佑蓮、北屯區長亦派員共襄盛舉。