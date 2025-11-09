強化交通與環境整治 蘆竹夜間大執法成果豐碩

山腳里長慰勞夜間稽查團隊 聯手警環監強力取締噪音車。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市蘆竹區山腳里里長徐慶堂於 11 月 7 日晚間前往泉州路 3 號前，在寒風中親自慰勞正在執行「環警監」聯合稽查勤務的蘆竹分局、環保局及監理所同仁，感謝第一線人員在夜間犧牲休息時間，持續守護里民安寧。徐里長並親送熱飲與點心到場，以實際行動表達地方對「打噪英雄」的高度肯定。

本次稽查由蘆竹分局配合市府環保局執行，鎖定民眾反映最強烈的改裝噪音車輛，展現強度執法決心。警方以「優勢警力、多點佈線」方式，在泉州路及周邊路段進行精準攔查，針對夜間具有高噪音與重大交通違規風險的車輛加強取締，使噪音車無所遁形。

稽查期間共攔查 9 輛汽機車，其中 5 輛機車經環保局現場檢測確認噪音超標，依《噪音管制法》舉發；警方則依《道路交通管理處罰條例》同步開立多項罰單，包括第 16 條「變更原有規格設備」1 件、第 53 條「闖紅燈」1 件、第 45 條「逆向行駛」1 件，以及第 21 條「無照駕駛」1 件。跨機關合作，使取締效能更為提升，也大幅減少夜間噪音與危險駕駛問題。

蘆竹分局提醒，若駕駛拒絕停車或不聽警方指示逃逸，警方將全程錄影並依《道交條例》第 60 條第 1 項開罰 1 至 3 萬元，並吊扣駕照 6 個月；若五年內再犯，最重吊扣一年。環保局也強調，不配合噪音檢測者將面臨「雙重告發、加倍處分」，最高可罰 3 萬元，代價相當沉重。

分局長楊贊鈞表示，警方將持續與環保局及監理所合作，採取不定期、不定點方式推動聯合稽查，提高夜間巡查密度與強度，確實壓制改裝噪音車活動空間，回應里民期待的安靜生活環境。

里長徐慶堂也強調，山腳里未來會持續與警方及環保單位密切合作，推動噪音防制觀念及交通安全教育，並鼓勵里民主動提供噪音車輛線索，一同維護社區居住品質。他表示：夜晚的寧靜是最珍貴的幸福。感謝所有在寒風中執勤的一線同仁，使山腳里的居民能安心入睡。(圖/警方提供)