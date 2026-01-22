強化低碳交通 竹市公有充電樁136槍啟用上線

新竹市公有充電樁第二波十場域二十二日啟用。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

隨著電動運具技術持續進步，以及民眾使用日益普及，充電樁設置需求同步攀升，新竹市政府為了回應市民的實際需求，持續建置公有充電樁，並於二十二日在新竹火車站後站舉辦「新竹市公有充電樁啟用」記者會，市長高虹安宣告全市十個場域全新充電樁啟用上線，展現市府持續完善公共充電服務、推動低碳交通建設的具體成果。

高虹安表示，面對低碳綠能的重要性及電動車快速成長，新竹市在充電建設上不僅著重於數量的提升，更重視整體使用效率與結構配置，不同於多數縣市以慢充為主的建置策略，市府考量快充對電動車主的實際需求，積極與台電公司新竹營業處溝通合作，加速快充設備布建，目前，竹市充電樁正式突破百席是一項重要里程碑，其中近半數為快充設備，除有效滿足月租用戶長時間之充電需求，也兼顧旅客臨時補電使用，整體提升公共充電服務的便利性與效能。

高虹安說明，公有充電樁不僅是低碳交通設施，更是新竹市智慧城市的重要基礎建設。透過即時回傳充電時間、用電量、使用頻率及充電熱點分布等數據，市府得以掌握電動車實際使用行為，作為未來充電設施選址、交通動線規劃、用電調度，以及智慧交通發展的重要依據。

交通處長倪茂榮表示，新竹市電動車數量逐年成長，截至一一四年底，電動車掛牌數已達三千六百五十九輛，自高市長上任以來，市府即將公有充電設施列為重要城市基礎建設，第一波公有充電樁已於去年五月二日啟用，設置六十六席電動車格、共七十三槍快慢充設備；第二波則於二十二日啟用十個場域之公有充電樁，包含慢充三十四席、快充二十九席，共計六十三席充電車位，分別設置於台溪平面停車場、新竹火車站後站（二）停車場、南勢社區停車場、新莊平面停車場、寶山路四百五十二巷停車場、園區陸橋下停車場、十八尖山停車場、浸水公園旁停車場、日落大道停車場及景觀橋下平面停車場。