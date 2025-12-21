強化供電韌性守護中部產業動能 台電南投區處攜手大里產業園區聯合歲修

台電南投區處員工運用紅外線攝錄影像儀進行供電設備弱點檢測。(圖：台電南投區處提供)

台電南投區處轉述，為確保經濟部大里產業園區穩定用電品質，全面強化供電系統韌性，該處二十一日攜手園區內廠商共同辦理聯合歲修作業，透過系統性檢修與設備更新，為園區產業發展提供更可靠的電力後盾。

台電南投區處表示，本次歲修範圍涵蓋大里產業園區之仁化、塗城等二所配電變電所之所屬部分饋線設備，作業內容包括老舊線路設備提前汰換、開關及接頭全面檢點、地下電纜蟻害防治、自動化線路開關設備測試，以及用戶端計量設備檢查等項目，同時也請園區廠商配合辦理自備線路設備檢測，確保整體供電系統由外而內全面強化。

由於歲修檢測作業須配合停電進行，為降低對廠商營運與產線排程的影響，台電南投區處在經濟部產業園區管理單位及廠商協進會的協助下，事前與園區廠商充分溝通協調，採取一次性聯合停電、同步完成歲修的方式，讓供電設備的檢測、保養與汰換一次到位，兼顧施工效率與用戶需求，達成雙贏。

台電指出，今年度聯合歲修工程共動員員工和各專業協力商約七十八人次，針對十一條供電饋線九十三處配電場所共一百六十七具開關、變壓器、路燈開關等設備全面進行檢修及老舊線路開關設備更換，進一步提升大里產業園區供電設備的可靠度與整體電力品質。

台電南投區處處長張毓哲表示，大里產業園區為中部重要產業聚落，廠商類型多元，用電需求穩定且集中，對供電品質與可靠度要求甚高。台電除持續運用紅外線攝錄影像儀進行供電設備弱點檢測與預防性汰換外，今年歲修作業亦同步導入極低頻（VLF）及散逸因素（TD）等先進檢測技術，針對地下高壓電纜進行耐壓與絕緣劣化的綜合診斷，期能提前掌握設備狀況、預防突發故障，確保大里產業園區長期享有高品質、穩定且安全的電力供應。