強化偏遠山區防救災能量 5月防汛期前成立12支原民特搜隊

內政部次長吳堂安（右二）今天主持部務會報會後記者會。（王千豪攝）

內政部今（22）日表示，今年5月防汛期前成立12個原鄉縣市原民特搜隊，結合原住民族部落在地智慧、地形熟悉優勢與專業救災訓練，建構具備即時應變能力的在地搜救力量。次長吳堂安提醒，可善用國家公園署現有之巡山員及警政署山青等原住民專材，並請消防署適時補助相關裝備器材及專業訓練。

內政部部務會報安排消防署報告「原民特搜隊籌設進度」，為因應極端氣候與複合型災害頻繁發生，內政部將函發「輔導原民特搜隊建置推動指導計畫」，並規劃於今年5月防汛期前完成新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣原民特搜隊的成立。

吳堂安表示，原住民族部落多位於山區或偏遠地區，災害發生時常因道路中斷、通訊受阻而形成孤立狀態；推動成立原民特搜隊，主要在於補強災害初期外部救援尚未進入前的關鍵空窗期，落實「自助、互助、公助」的防救災理念，提升部落第一時間的應變、自救與互助能力。

吳堂安指出，本計畫採「中央輔導、地方推動」模式，由消防署統籌政策規劃與訓練制度，並結合原住民族委員會及地方政府，共同協助部落進行人員招募、訓練與組織建置。原民特搜隊將以部落為基礎編組，依各地災害特性發展山域搜救、水域救援、醫療支援、通訊與後勤等功能分組，兼顧專業與實務需求。

吳堂安說明，原民特搜隊在人員培訓方面，將規劃完整的基礎與進階訓練課程，內容涵蓋災害防救體系、山域搜救、無線電通訊、地圖判讀及基礎救護等專業技能，並建立體適能檢查與認證制度，確保執行任務人員之安全與專業度。同時，訓練課程也將融入原住民族傳統的山林行走、天候觀察與地理判讀等在地智慧，促進文化知識與現代救災技術的結合。

