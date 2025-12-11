強化偏鄉和高山救援能量 台東消防配備野外救護包

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣消防局和衛生局審核通過「野外救護包」，內有救命針、止血藥、止痛藥等，將來消防人員偏鄉和山區救難，可讓傷病患在漫長的下山途中，生命徵象更穩定。

為強化台東縣偏遠山區及野外環境的緊急醫療服務品質，台東縣政府於3日召開「114年度台東縣緊急醫療救護諮詢委員會討論會」，邀集醫院急診科醫師、護理師公會代表及消防局救護團隊，研商通過由消防局提出的「野外救護包整備計畫」。

台東縣消防局秘書林建誠今天接受中央社記者訪問表示，台東縣地理環境特殊，山域廣闊且救援案件頻傳。根據統計，救援現場多位於溪谷、林道或高山地形，交通不便且通訊受限，救援人員常需長時間步行進入並滯留現場。

他說，過去因裝備與法規限制，面對傷患疼痛、高山症狀或過敏反應，救護人員能做的處置有限，且需面對醫療資源無法即時到達與後送時間過長的風險。

林建誠表示，「野外救護包」分為基本生命支持（BLS）與進階生命支持（ALS）兩種規格。未來經核准實施後，受過專業野外醫學教育訓練合格的中級救護技術員可攜帶（BLS）包，針對同行的救援同伴若有相關症狀進行口服藥物協助。

高級救護技術員，將可攜帶（ALS）包，以緩解民眾若有急性高山症、急性過敏休克、創傷性休克、嘔吐、氣喘等症狀，在醫療指導醫師的預立醫囑指導下給予丹木斯、類固醇、腎上腺素、止血炎、止痛藥、止吐藥等口服或針劑藥物。

台東縣消防長管建興表示，這項創舉將賦予第一線人員「延時照護（Prolonged Field Care）」的能力，有效提升現場救援人員的醫療照護能力確保傷病患在漫長的搬運過程中，生命徵象能獲得穩定控制。

台東縣政府衛生局長孫國平提醒救護人員，在使用特定藥物，例如磺胺類藥物前，務必確認病患過敏史或進行評估，確保無過敏反應才能安全使用。（編輯：李淑華）1141211