強化兒少數位保護 民團籲教育部兌現校園載具管理承諾

國教行動聯盟與 EdYouth臺灣一滴優教育協會，邀請多位立委、團體召開校園行動載具的記者會

近期澳洲宣布將強化對未滿16 歲青少年使用社群媒體的管理責任，再度引發各國對「兒少數位保護」的政策討論。國教行動聯盟與 EdYouth臺灣一滴優教育協會今天(18日)舉行記者會指出，國際趨勢已清楚顯示，兒少數位風險不可能只靠家庭自行承擔，教育部應兌現既有承諾，於114學年第二學期提出符合相關法規、可執行、可檢核的「校園行動載具管理辦法」，讓臺灣的兒少數位保護真正向前邁進。

臺灣一滴優教育協會常務理事洪振翔表示，根據協會在今年度的調查當中，目前有 86% 的高中生表示，目前在課堂中是被允許使用行動載具的，無論是手機或者是平板或者是筆電，行動載具有助於他們即時查詢資料、整理筆記，或者是拍攝版書等等，記錄學習歷程，手機已經是學習工具了，不是只存在下課時間。所以如果今天政策訊息被理解為集中保管、全面收繳，學生自然會擔心對他們的學習可能會造成影響，是否因為在沒有替代方案的情況下底下被中斷。

新北教育人員產業工會蔡淑遠老師表示，校園行動載具一定要有明確的法源，因為有這樣明確的法源之後，學校裡面才有辦法把它的辦法制定出來，不管是學校統一管理、班級管理，或孩子自主管理，這些才會有一些法源的依據。另外，數位保護不能只停留或在校園當中，老師非常願意成為夥伴，但不能是唯一的承擔者，也就是數位載具的管理不能只有到學校這個範疇裡面，希望整個社會大家一起為這個進步的一個方向共同來承擔。

洪振翔常務理事提到，上一次在修訂這個辦法的時候，沒有看到教育部有召開任何諮詢兒少、青少年的相關會議。那這樣的政策形成方向本身就與《兒童權利公約》(CRC) 所保障的「兒少表意權」存在明顯的落差，因此呼籲，未來教育部在制定行動載具相關的規定時，希望可以納入比如說國教署青少年諮詢委員的聲音、兒少代表或者是學生團體的意見，讓不同學校、不同教育階段、不同背景的學生的聲音能被納入政策的考量，而不是等到制度定案之後才讓學生直接接受成果。同時強調，不是反對管理，而是期待一個更成熟的治理方式。行動載具的政策目標不該只是管住手機，而是讓孩子學會怎麼使用科技、理解風險、建立他們的自律感。

