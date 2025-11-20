強化兒童早療育復健服務 朴子醫院打造治療新空間

（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）衛生福利部朴子醫院復健科近日成立「兒童治療室」，以明亮繽紛的設計與童趣彩繪，打造安全且友善的治療空間，強化在地兒童早期療育與復健服務。

朴子醫院今天發布新聞稿表示，由於兒童早療的需求愈來愈多，因此成立「兒童治療室」服務嘉義縣海區的兒童。服務對象為有發展遲緩、注意力不集中、活動力過大、感覺統合困難、社交障礙等需求的兒童，期盼透過遊戲化的治療方式，幫助孩子在愉快氛圍中學習、進步與成長。

朴子醫院院長曹承榮表示，兒童治療室目前提供一對一的職能治療服務，每次療程約30分鐘，由專業職能治療師依據孩子的個別狀況與發展階段設計課程，內容涵蓋動作協調訓練、手眼協調、注意力與感覺統合練習提升等項目。

此外，服務採醫師轉介制，經復健科醫師評估後轉介職能治療，透過持續性訓練與追蹤，協助孩子在動作表現、學習能力及日常生活功能上穩定進步。同時，院內亦設有語言治療服務，提供有語言及構音發展需求的兒童進行專業評估與訓練。（編輯：黃世雅）1141120