強化兒童照顧！林靜儀：衛福部改組草案已送行政院

衛福部次長林靜儀指出，我國疑難疾病診斷已具備國際水準，未來也希望強化兒科特殊藥品、醫材韌性。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕台灣面臨少子化問題，為強化兒童醫療照顧，衛福部持續推動「優化兒童醫療照護計畫」。衛福部次長林靜儀指出，第二期計畫執行首年，我國疑難疾病診斷已具備國際水準，未來也希望強化兒科特殊藥品、醫材韌性，另對於衛福部組織改組，相關草案目前已送交行政院。

林靜儀說，衛福部自110年起推動「優化兒童醫療照護計畫」，今年邁入第二期，衛福部投入135億元經費，希望讓資源與照顧更普及、更優質，應確保兒童的醫療、照護需求都能獲得協助與支持。

對於計畫執行成果，林靜儀表示，目前已建立核心醫院、重點醫院、基層院所建立的三層級兒童照顧網絡，共同織成照顧孩子的網，「幼兒專責醫師制度」收案數已達到26.8萬人，由醫師協助照顧孩子健康，可減少家長在孩子就醫過程中的困難，有需要時也可更早得到轉診等幫助。

林靜儀指出，第二期計畫納入全人照顧觀念，並擴及重難罕兒童，「兒童困難診斷疾病平台」精進遠距會診機制，截至今年5月底，收案68位病童、66位完成檢測分析，其中28位獲得確定診斷，並接受後續治療，診斷率達到42%，與美日相當，顯示我國兒童疑難疾病診斷已具備國際水準。

此外，林靜儀強調，即使重症、難症兒童個案較少，衛福部仍希望透過多元照顧與尊重，讓少數個案、家庭也能得到照顧，並及早進行治療，「特需兒少視覺復能計畫」提供862位特殊兒少個別化的視覺復能服務，其中包括自閉症兒童、先天性小眼症、罕見基因異常及多重障礙病童等。

兒科部分特殊器材與藥品，因為用量較少，很難穩定、持續的取得，仰賴第一線專業人員協助爭取，以及廠商、業界的支持和幫助。林靜儀說，昨日行政院剛通過260億藥品韌性計畫，未來對於兒童特殊藥品需求，若有計畫沒能納入、考慮的部分，各界積極反應，提升兒童特殊藥品、醫材韌性。

為強化兒童照顧，賴清德總統日前宣布將成立「兒少及家庭支持署(兒家署)」，衛福部也將迎來全面改組。林靜儀提到，行政院相當關注相關組織改組進度，衛福部也儘速處理成立專責單位事宜，組織法修法草案目前已經送交行政院討論。

