強化全民識詐力 宜蘭檢警攜手打詐記者會熱鬧登場

▲宜蘭地檢署檢察長王以文(左3)表揚協助打詐有功媒體人員留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局22日舉辦114年12月份「打詐儀錶板」記者會，面對詐騙手法不斷更新，警方除強化科技偵查與跨單位合作外，更導入「社區力量」參與防詐宣導，期盼以更貼近民眾生活的方式提升識詐能力。本次記者會更頒發年度防阻詐騙有功人員獎項，鼓勵轄內金融機構、超商及第一線員警，積極投入各項防阻詐騙工作，展現齊力打詐決心。

根據165「打詐儀錶板」統計，宜蘭縣今年每月平均受理數為247件、財損金額為1億1505.8萬元，與去（113）年8至12月每月平均322件、財損金額1億9,359.1萬元相比，分別減少受理數75件及財損金額7,853.3萬元，減少幅度分別為23.3%及40.6%；另就今年上半年及下半年比較分析，上半年每月平均受理數254件、財損數1億2,911萬元，下半年月平均受理數238件、財損數9,818萬元，相關數據亦呈逐降趨勢，顯示宜蘭檢警全力執行打詐工作獲得成效。

▲縣警局長劉炯炫(左2)與義刑大隊長陸紀康(左3)及受獎有功人員留影。

此外，警方也公開年度打詐成果，統計今年1至11月宜蘭警方共查緝詐欺集團共計39件309人，其中羅東分局與刑警大隊針對年初一起不動產詐欺集團案鍥而不捨溯源追查，該案犯嫌鎖定資金周轉困難、急售不動產之被害人，透過偽造財力證明及不實交易文件，詐取貸款並侵害被害人不動產利益，經報請臺灣宜蘭地方檢察署指揮偵辦，發現此詐欺集團幕後有不法幫派共謀涉案，經歷時逾11個月共計4波查緝行動，將涉案犯嫌共計16人帶案偵處，並搜索涉案幫派堂口等詐團據點，查獲制式手槍、土製炸藥、槍枝零組件及子彈、幫派標誌口罩、別針徽章、藏頭詩及存摺、契約等證物，並向臺灣宜蘭地方法院聲請裁定扣押不法所得共計3筆不動產價值約新臺幣5252萬元獲准，涉案犯嫌依詐欺罪、洗錢防制法及偽造文書等罪移送宜蘭地檢署偵辦。

因應近期詐欺財損較高之族群及手法，仍是以針對50歲以上人士之假投資詐騙，為加強宣導及拉近宣導距離、讓防詐資訊更貼近生活，本次特別邀請蘇澳鎮蘇西社區律動班「蘇西甜心姐妹」參與宣導活動，這群樂齡媽媽們以「歌舞劇」方式創意演出反詐情境劇。以輕鬆幽默的方式，重現「假愛情交友投資詐財」等常見詐騙手法，搭配朗朗上口的歌曲與肢體律動，現場歡笑不斷，也讓與會者更深刻體會詐騙集團的套路與話術，打造最接地氣的防詐演出，獲得滿堂彩。

▲宜蘭檢警首長感謝蘇西甜心姊妹舞蹈打詐演出合影。

劉炯炫局長特別提醒：近來假網拍詐騙案激增，民眾多透過社群網站上的交易平臺進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平臺賣場進行交易，交易期間，假賣家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場之平臺客服會以【未開通金流服務】、【未簽署託運條款】、【未完成實名制認證】、【未簽署誠信交易】或其他理由，要求被害人配合後續【網路銀行轉帳】進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。劉局長再次提醒大家，遇有疑似詐騙情形，請立即撥打反詐騙專線「165」或「110」查證，多一分警覺，少一分損失。(照片記者林明益翻攝)