強化全球航運治理 賴比瑞亞、馬紹爾群島與巴拿馬成立IFA

根據英國航運相關網站表示，由全球前三大船舶登記國─賴比瑞亞、馬紹爾群島共和國及巴拿馬共和國，所共同組成的「國際船旗國協會」（International Flag-State Association，簡稱I-FA），自二○二一年成立以後，持續深化合作，致力於打造全球第一個專屬於船旗國的正式國際平台，以因應航運產業面臨的各項全球性挑戰。

IFA為全球首個同類型聯盟，其成立宗旨在於提供成員一個制度化對話與合作機制，讓船旗國能就國際海事安全、航行保安、海洋環境保護、海員福祉，及國際規範制定與落實等議題，進行更具體、有效的交流與協作。

廣告 廣告

過去相較於其他海事相關領域，船旗國長期缺乏一個專屬且正式的全球性平台。IFA成立正是為補足此一制度空白。協會指出，二○二四年成員國已進一步強化既有的「船籍資訊共享協議」（Registry Information Sharing Compact，RISC），透過整合式線上資料庫，大幅提升資訊交換效率。

RISC資料庫為訂閱船旗國提供一項線上諮詢工具，讓各國能更快速取得涉及違規、規避監管或從事可疑活動船舶的相關資訊，對提升監管效能與航運安全具有關鍵作用。

在資訊共享取得階段性成果後，IFA下一步重點工作，將申請成為國際海事組織（I-MO）的諮詢機構，期能更積極參與國際海事政策制定，將船旗國實務經驗與觀點納入全球規範討論。

IFA創始成員代表包括：賴比瑞亞國際船舶與公司登記處執行長卡斯提列羅、馬紹爾群島共和國海事管理局資深副署長蓋拉格，及巴拿馬海事局副署長德葛拉西亞。

三方一致認為，IFA的成立具有重要意義。隨著IFA持續深化合作，並積極參與國際事務，外界普遍認為，該協會未來將在全球航運治理體系中扮演愈來愈關鍵的角色。