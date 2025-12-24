強化公共自行車安全 竹市YouBike2.0明年起全面實施投保新制

新竹市政府將於一一五年一月一日起，租借須投保公共自行車傷害險，擴大適用至YouBike 二點０一般車款，全面提升騎乘保障。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府持續完善公共自行車服務與騎乘安全，目前全市已設置一一五處YouBike 二點０站點，累計騎乘人次突破一千萬，平均每月使用量約十八萬人次。交通處表示，市府自一一四年四月一日起已率先實施YouBike二點０E電輔車租借須投保公共自行車傷害險，並將於一一五年一月一日起擴大適用至YouBike二點０一般車款，全面提升騎乘保障，守護市民用車安全。

市長高虹安表示，竹市今年新增二百三十台YouBike二點０車輛、一百台YouBike二點０E電輔車營運，並新增十處站點，舒緩民眾借車需求。高虹安強調，為保障騎乘者人身安全，公共自行車傷害險保費由市府全額負擔，騎乘者完全免費，自明年元旦起，增加租借YouBike二點０強制投保傷害險，不論一般車或電輔車，均須完成投保公共自行車傷害險才可借車，縣市共同攜手維護民眾權益。

交通處長倪茂榮表示，民眾租借公共自行車前，透過微笑單車官方網站或APP登入會員，即可免費投保公共自行車傷害險，發生事故可申請保險理賠，為保障騎乘者權益，明年起，未投保者將無法租借YouBike 二點０，提醒尚未投保公共自行車傷害險的民眾，請儘速完成投保，以免無法借用車輛。

倪茂榮說，每位註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡，若民眾使用相同手機門號綁定多張票卡租借，請務必在每張票卡上填寫「實際騎乘者」的個人資料，票卡的實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。

交通處補充，投保公共自行車傷害險是免費的，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額為新臺幣一百萬元（未滿十五歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高一千元，欲了解更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢( https://reurl.cc/EgDLpR )。