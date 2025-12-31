強化公務員赴陸機制 精進措施115年元旦上路

記者吳典叡／臺北報導

內政部今（31）日指出，近年公務員赴陸的安全風險日益升高，因此，修法強化公務員赴陸管理機制，自115年1月1日起，政務人員、地方縣市首長、涉國安的公務員等，申請赴陸探親、奔喪親屬的親等由「四親等內」修正為「三親等內」。

內政部表示，近年中共對臺統戰滲透持續加劇，緊縮對陸港澳的政治與國安管控，違法留置、盤查臺灣人的案例層出不窮，公務員赴陸的人身安全風險日益升高。

內政部說，昨日公告修正「臺灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文及相關行政規則，自115年1月1日起，強化公務員赴陸相關機制，調整政務人員、地方縣市首長、涉及國家安全、利益或機密業（公）務人員及涉及國家核心關鍵技術人員赴陸探親、探病或奔喪的親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。

內政部表示，這次修正公務員赴陸相關法規，是為保護全體公務員，提高危機意識，維護國家安全，強化公務員赴陸管理機制。同時，明定簡任（或相當簡任）第11職等以上人員未經申請許可，原則不准赴陸，且申請時間修正為「7個工作日前」。

內政部說，針對赴陸有異常情事或失聯者，由所屬機關即時通報權責機關續處，以加強保障公務員赴陸安全。

內政部指出，政府秉持保障公務員安全就是保障國家安全精神，這次透過修正公務員赴陸相關法規，強化機關間對失聯或異常情事的通報應處能力，避免公務員赴陸遭不當對待；也呼籲全國公務員，赴陸須事先向服務機關申請獲許可，並至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」填寫相關資訊，才能確保行程不受影響，且保障自身安全。