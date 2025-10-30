強化公務員赴陸港澳通報 可抽查出入境紀錄

（中央社記者李雅雯台北30日電）陸委會強化公務人員赴陸港澳事先通報機制，規劃建立抽查機制，可調閱當事人的出入境紀錄與人事差勤系統進行比對，確認是否有未經申請赴陸港澳情形。

大陸委員會（陸委會）近期發給相關機關、單位「強化公務員赴陸港澳管理機制精進措施」，措施內容提到，公務人員前往中國大陸或香港、澳門，不分平日、假日，都應該在行前登錄差勤申請或獲得機關許可。

這份措施指出，各機關將建立定期抽查違法赴陸港澳機制，由機關政風單位主責、每年辦理，該措施將從明年1月1日起正式實施。

法務部廉政署將對10職等以下公務人員建立每年抽查機制，衡量機關員額、涉密程度及違規紀錄等做為抽選考量，在建立抽檢名冊後，由移民署提供一年內入出境紀錄，再與機關人事單位差勤紀錄比對，若發現有未經申請赴陸港澳情況，將啟動調查及應處。

這份措施強調，行政院已在9月22日訂定違法（規）赴陸港澳建議懲處原則，將從明年7月1日起正式實施。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上表示，全國公務人員都必須要遵守赴陸港澳相關規範。依據現行法律，公立學校教師不算是公務人員，不過若有兼任行政職，則算是公務人員，必須按照規範執行。（編輯：楊昇儒）1141030