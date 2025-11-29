強化公安申報北市6-7層以上集合住宅今年起納入 違規最高罰30萬

〔記者甘孟霖／台北報導〕近期香港宏福苑大火憾事，引發各界對公寓大樓安全關注，台北市建築管理工程處表示，今年起將原僅8樓以上的大樓公安檢查申報義務，下修至6–7樓集合住宅，擴大適用範圍。若未依規定申報，即可能依法處以最高30萬元罰鍰。

建管處表示，本次修正後凡屬6至7樓的公寓大廈，應於今年起申報「建築物公共安全檢查簽證及申報作業」，並於每4年重複辦理一次，以確保建物內防避難設施、防雷、緊急供電等安全設備維護正常。若未依規定申報，即可能依法處以最高30萬元罰鍰。

廣告 廣告

建管處說，已委託民間團體展開「6–7 樓住宅大樓安全申報加強宣導」，逐棟貼掛海報，並製作及發佈申報懶人包、圖卡與易懂宣導資料，並輔導尚未成立管理組織的公寓大廈成立管委會或指派負責人，簡化申報流程。

建管處補充，北市6至7樓公寓大廈共7657件，截至目前已有1300件申報，申報率16%。建管處將持續輔導民眾申報，是否開罰則視明年輔導狀況。

為讓市民方便查詢與了解申報規定，建管處已於官網設置「建物公安申報專區」，並公布申報流程說明、常見問答、申報書表下載、專業檢查機構名單與聯絡資訊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

香港「宏福苑」大火增至128死！仍有200人失聯 「這物品」成奪命元凶

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

