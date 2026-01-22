強化公安！桃消新坡分隊舉辦防火座談會 加深民眾災害預防觀念

新坡分隊今日於廣福社區活動中心舉辦「防火管理人座談會」。圖：消防局提供

為提升場所防火管理人防災知能，強化轄區公共安全，桃園市消防局第三大隊新坡分隊今(22)日於廣福社區活動中心舉辦「防火管理人座談會」，邀集轄內各類場所防火管理人共同參與，透過宣導與交流，深化防火管理與災害預防觀念。

座談會中著重火災預防進行說明，提醒防火管理人應落實日常防火管理。圖：消防局提供

座談會中著重火災預防進行說明，提醒防火管理人應落實日常防火管理、自主檢查及避難逃生路線維護，確保場所消防安全設備正常運作，針對有職務宿舍的場所強調住宅用火災警報器安裝與維護觀念，在火災初期即發出警示，是保護生命安全的重要防線，加強推廣安裝及主動檢視住警器是否正常運作，以降低火災發生風險。

此外，鑑於近期一氧化碳中毒事故仍時有所聞，消防人員特別加強防範一氧化碳中毒宣導，說明燃氣熱水器正確安裝位置、保持通風的重要性，並呼籲民眾應選用合格燃氣設備，避免因通風不良導致憾事發生。

分隊長鄧力嘉表示，定期舉辦防火管理人座談會，期望凝聚防災共識，提升場所自主管理能力，攜手打造更安全的生活環境，讓防災觀念深植人心。

大隊長吳家豪提到，透過定期溝通與經驗交流，有助於建立完善的防災管理機制。未來將持續精進相關輔導作為，強化各類場所防災量能，確保各項安全措施確實到位，全面強化轄區安全防護作為。

