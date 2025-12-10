強化冬季禽流感防範 彰縣府呼籲落實生物安全與場區消毒

冬季是禽流感好發季節，彰化縣今年已出現8場禽流感案例。為降低疫情風險，縣府12月起在全縣養禽場發放消毒藥品，並加強宣導生物安全措施，其中大城、芳苑、竹塘及二林因養禽戶密集、風險較高，縣府已於12月3日及4日在當地發放消毒藥品與畜牧場衛生管理工作紀錄簿，協助業者強化場區管理，其餘鄉鎮由各公所協助發放。

彰化縣為重要養禽縣市，縣長王惠美呼籲業者持續落實生物安全管理，與縣府共同防堵重大疫病入侵，動物防疫所也將持續派遣防疫消毒車前往養禽場密集區域，加強公共環境消毒，以降低疫情風險。

縣府呼籲養禽戶配合每週三「全國自主消毒日」，並同步於今(10)日加強場區內外及周邊公共區域的消毒，希望透過環境衛生措施降低病原量，減少禽流感傳播機會，也提升業者的防疫意識，維持家禽產業穩定發展。

動物防疫所指出，養禽戶應每日觀察家禽健康狀況，若連續兩天出現異常死亡率升高、飲水或攝食量明顯下降、產蛋率降低超過5%，或家禽出現顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、紅腳、扭頸，甚至無法解釋的大量死亡，應立即通報鄉鎮市公所或縣動物防疫所，以利及早處置、防止疫情擴散，若未依規定通報，可能依《動物傳染病防治條例》處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。