強化制海戰力 海軍濱海作戰指揮部規劃7月編成

（中央社記者游凱翔台北21日電）為強化制海戰力，海軍將成立濱海作戰指揮部，納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位。軍方人士今天表示，規劃今年7月編成，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

中共對台文攻武嚇不減，為強化制海戰力，台灣對美軍購100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS），待民國117年全數交運後，包含國造雄風二型及三型等各型反艦飛彈，總數將破千枚，因此軍方初步規劃於全台多處增設海鋒大隊基地，工程進行中。

因應海鋒大隊擴編及國造武器量產，海軍已規劃新設濱海作戰指揮部，其中海鋒大隊（武器裝備包括雄二、雄三反艦飛彈，未來納入對美軍購的魚叉飛彈），各大隊未來將改編為北、中、南、東共4個打擊群，建立台海周邊精準飛彈制海戰力。

軍方人士告訴中央社記者，濱指部指揮官編階為中將，轄下包含飛彈快艇部隊、反艦飛彈部隊、海洋監偵指揮部（轄下包含各雷達站）等單位，員額由海軍內部自行調整，編成時間原訂今年初，但為求周延，規劃於今年7月編成。

海軍日前對此表示，濱海作戰指揮部統合海上監偵、打擊與通信能力岸置機動部隊，相關編設審慎評估中，同時將依敵情威脅，建置分散式指管，提升聯合截擊作戰效能，增加防禦縱深。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150121