強化前處理效能 八里污水處理廠導入孔篩式撈污機攔除棉絮成效顯著

八里污水處理廠導入孔篩式撈污機攔除棉絮成效顯著。(台北市工務局衛工處提供)

記者王誌成／台北報導

八里汙水處理廠是全國最大的汙水處理廠，每日處理約一百三十二萬噸生活汙水，全年二十四小時運轉。近年來進流水中棉絮及纖維類雜物含量偏高，現有的細攔汙設備效果有限，造成設備阻塞及維護負擔。

廠長蕭勝聰表示，前處理設備的效能對汙水處理至關重要。雖然八里廠已將細攔汙柵的柵距縮小至十二毫米，但仍難以有效攔截長纖維棉絮，主要攔除物仍為樹枝和垃圾。

台北市衛工處參考迪化汙水處理廠經驗，採用孔篩式撈汙機取代部分細攔汙設備，能有效攔截棉絮，並透過自動刮渣及沖洗機制，減少異物進入後端處理單元的機率。

在第五期設備更新工程中，八里廠更換兩台孔篩式撈汙機。實測結果顯示，篩渣量從每日約二百公斤提升至八百公斤，攔除成效提升約四倍，減輕後續處理單元的負荷。衛工處計劃根據實際效果逐步更新其他細攔汙設備，並呼籲民眾避免將棉絮、面紙等不易分解物品投入排水系統，以確保汙水處理系統的穩定運作。