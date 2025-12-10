強化動保量能 臺南農業局參訪荷蘭「海牙動物救護車與動物醫院」





為實際了解國際動物保護及動物救援工作運作情形，臺南市政府農業局一行人由主任秘書吳名彬帶領，專程前往荷蘭參訪當地的「海牙動物救護車與動物醫院」（Dierenambulance Hospitaal Den Haag）組織，深入了解其如何運用強大的民間力量，成功推動動物救援及收容工作，並進行動物保護及動物救援工作的經驗交流。

農業局主秘吳名彬指出，海牙動物醫院與救護車服務組織成立於1972年，是荷蘭歷史最悠久的動物救護機構之一，該組織不僅整合了動物救護車緊急出勤服務，更設有附屬醫院設施，提供受傷或生病動物從現場救援、醫療、到後續的收容和領養的一站式服務模式。尤其令人印象深刻的是，該組織高度依賴廣大的熱心志工與社會捐助，展現出民間動保力量的高效運作與專業度，參訪現場即可見到志工溫柔地在跟貓咪互動。

吳名彬表示，臺南市在市長黃偉哲的帶領之下，持續推動及精進各項友善動物福利政策，將臺南市打造成友善動物城市，對於動物急難救援工作，已同樣有24小時救援機制，此次實地參訪提供了寶貴的國際視野。海牙組織在運用民間資源、建立專業救援網絡方面的經驗，對我們極具啟發性。我們特別關注他們如何將公眾的熱情與專業的醫療流程結合，形成迅速、有效的動物應急系統。

吳名彬進一步說明，將救援、醫療與收容服務整合，能大幅縮短動物獲得救治的時間，同時有效控制運營成本。這對於臺南市思考如何更有效率地結合公部門資源與民間動保團體的力量，共同建構更完善的動物保護體系，提供了具體可參考的方向。

農業局表示，未來將把此次在荷蘭參訪的寶貴經驗帶回臺南，針對民間動保力量的整合與協作模式進行細緻研究與評估，期許透過借鏡國際，進一步強化臺南市的動物福利工作，確保每一隻需要幫助的動物都能獲得及時、專業且妥善的照護。

