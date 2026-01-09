強化勞動法新知與勞資協商力 謝國樑出席工會領袖培力課

巿長謝國樑出席基隆市職業工會領袖培力課程，市府長期重視勞工政策與人才培育，藉由課程強化各產業及工會幹部能力。（巿府提供）

基隆市總工會為強化轄屬各職業工會幹部之專業素養與領導能力，於八日辦理「基隆市職業工會領袖培力課程-勞動法新知與勞資協商技巧」。謝國樑親自參與，聚焦於「勞動法新知」與「勞資協商技巧」兩大主軸，總計四十人參加，內容兼顧理論與實務，期能全面提升工會領袖之專業能量。

市長謝國樑表示，勞工是城市發展的重要基石，工會幹部更是勞工權益的第一線守護者。透過系統性且實務導向的專業培訓，不僅能深化工會領袖對勞動法令與協商實務的理解與應用，也有助於提升工會整體運作效能，確保會員勞動權益獲得更周全的保障。

課程特邀請勞動部勞動力發展署前署長黃秋桂專題演講，黃秋桂具備豐富實務經驗，並參與多項勞動政策制定。透過案例解析、實務分享與互動討論，協助工會幹部深入掌握最新勞動法令趨勢，並強化在勞資協商過程中的溝通、談判與問題解決能力，進而有效回應會員在職場中所面臨的各項勞動議題。

謝國樑指出，市府長期重視勞工政策與人才培育，期盼藉由本次培力課程，強化本市各產業及職業工會幹部之專業知能與領導能力，厚植勞工專業技能，提升職場競爭力，並促進勞資關係和諧發展，最終達成保障勞工權益、促進社會安全與城市永續發展的目標。