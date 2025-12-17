強化北極地區存在 加拿大將於格陵蘭、阿拉斯加增設領事館

加拿大外交部長安南德(Anita Anand)16日表示，加國計劃在格陵蘭和阿拉斯加安克拉治(Anchorage)開設兩間新的領事館，以加強該國在北極地區的影響力。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)已經承諾，加強加拿大在北極地區的軍事和安全存在。北極是一片冰封且礦藏資源豐富的地區，美國總統川普(Donald Trump)和其超級大國競爭對手俄羅斯與中國對該地區的興趣日益濃厚。

安南德在路透社的一場訪談中表示，北極是加拿大外交政策的首要優先。

她說：「隨著俄羅斯的基礎設施不斷向北推進，以及由於極地冰蓋融化導致西北航道(Northwest Passage)變得更容易通行，該地區現在變得至關重要。」

加拿大原本計劃今年11月在格陵蘭首府努克(Nuuk)開設新的領事館，但由於天氣惡劣而推遲。安南德表示，目前尚未確定加拿大在安克拉治開設新領事館的具體日期。

川普今年稍早表示有意併吞丹麥半自治領土格陵蘭島，此舉加劇了北極國家之間的緊張關係。

當被問到加拿大如何應對川普併吞陵蘭的意圖時，安南德表示，她一直在敦促北歐國家的外長們「確保各方對北極圈的重要性以及加拿大的主權問題沒有絲毫誤解」。她還表示，她最近與北大西洋公約組織(North Atlantic Treaty Organization, NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)談過話，敦促他加強對北極地區的資源投入。

安南德說：「我問他，『北約究竟會採取什麼切實行動？』因為加拿大將強化我們在北極地區的存在。」她指的是卡尼計劃將加拿大的國防開支提告到今年佔國民生產毛額(GDP)的2%，並在2035年達到5%。

安南德表示，她計劃明年夏天邀請多國外交部長訪問加拿大北極地區。(編輯:王志心)

