強化區里防救災韌性！中西區公所第10梯次防災士培訓

南消人員也實際介紹戰術止血帶使用、三角巾及彈性繃帶的包紮技巧，並示範CPR與AED操作。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

為強化區里防救災韌性，提升里長、里幹事及志工防災知能，中西區公所本月辦理第十梯次防災士培訓課程，區長蔡佳甫與中西區各里長、里幹事及區防災協作中心志工均共同參與陪訓，盼防災士能夠在災害發生時，成為個人自助、社區互助的支撐關鍵力量，降低災害損傷同時助力災後復原工作。

本月廿七、廿八日，中西區公所召開今年度第十梯次防災士培訓，邀集南市防災士協會理事長侯俊彥、南消科長吳獻宗及黃聖峰、楊家宗、蘇兆民等多位教官擔任講師。

除分享防災士的職責與任務外，也針對我國災防體系與運作、近年災害經驗及災害特性、資訊掌握運用與社區防災計畫、社區避難收容場所開設與運作及防災計畫實作與情境練習進行深入講解，共同制定防災計畫、強化區里韌性。

另也針對參訓人員著重教授個人、居家防護及緊急救護技能學習與實作，如準備緊急避難包、居家安全檢查、災害期間生活應對及緊急通訊方式等。南消人員也實際介紹戰術止血帶使用、三角巾及彈性繃帶的包紮技巧，並示範CPR與AED操作，幫助學員學習正確的急救技能，在緊急時刻能正確且快速地提供救援。

中西區長蔡佳甫強調，中西區自古商業發展繁榮且有多處古蹟，防災工作也特別重要。期盼建立區里防災種子人員深耕基層，強化區里災害防救應變量能，建立民間防災協作機制，提升防救災工作在地化成效。