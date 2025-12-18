強化半導體設備資安 數發部攜SEMI推E187標準

為強化資安防護，數發部攜手國際半導體產業協會(SEMI)、台積電等業者推廣SEMI E187半導體設備資安標準，將資安規範制度化，致力提升全球供應鏈的安全韌性。

數發部攜手國際半導體產業協會(SEMI)、台積電、日月光等業者共同推廣SEMI E187資安標準。標準聚焦四大核心面向，包含作業系統安全、端點防護、網路資安以及安全監控與資安稽核機制。

數發部長林宜敬指出，為推動SEMI E187資安標準，將要求設備供應商通過資安認證，從源頭強化供應鏈防護，他說：『(原音)也因為這個原因呢，台積電跟SEMI、還有數發部一起合作，我們推廣一個SEMI E187的資安標準。希望在整條供應鏈裡面所有人都做好資安，讓駭客沒辦法先打入供應鏈節點，然後傷害到供應鏈其他的工廠。』

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI E187的核心價值在於為全球半導體供應鏈建立一套共同遵循的制度語言，讓資安要求得以被清楚定義與驗證，象徵全球半導體產業的資安治理正邁向制度化。

台積電全球安全管理資深處長屠震指出，這項制度已獲國際高度關注，相信在產官學研共同努力下，將推廣到更多製造領域，為產業帶來新的機會，他說：『(原音)我很相信我們這個計畫一定能走出台灣，走向世界。不僅帶動新的產業商機，可以實質的提升全球資安韌性。我個人認為SEMI E187不僅可以用在我們的半導體的供應鏈，還可以擴張到很多製造領域。例如在日本，我2年前在日本介紹過這個我們的活動，響應非常激烈。』

數發部指出，資安認驗證制度將促使企業將資安由「成本支出」轉化為提升供應鏈可信度與市場競爭力的關鍵工具，並帶動資安檢測、顧問輔導及資安產品等相關需求。(編輯：宋皖媛)