強化協助外籍移工在台資訊 南市製作多國語言動畫





為協助外籍移工儘快適應在台生活與職場環境，台南市府勞工局製作多國語言宣導動畫，內容涵蓋法令遵循、生活安全及勞動權益等。勞工局表示，期能藉由多語宣導與教育，減少誤解與違規情事發生，降低移工失聯比例，協助移工安心在台生活與工作。

勞工局指出，至114年9月底，南市移工人數6萬3232人，產業移工4萬8940人，社福移工1萬4292人，國籍以印尼與越南為多數，失聯移工人數也有1713人。針對移工失聯議題，該局持續強化宣導教育，希望透過多國語言動畫、圖卡、手冊等編製，減少移工因資訊落差或誤解而誤觸法令導致失聯的情況。

100年起，勞工局已陸續製作越南語、印尼語、泰語及英語等國語言宣導動畫，累計14則20秒短影音的宣導。勞工局表示，影片內容包括登革熱防治、防詐騙宣導、電動機車騎乘規定及避免誤上國道、仲介服務收費索取發票、懷孕權益保障等。

勞工局表示，今年以移工職業安全為主題，製作2支母語新動畫，分別宣導預防工作捲夾與預防高處墜落，降低職災風險。除動畫外，也製作多國語言的宣導圖卡，內容包含防毒、用電安全、勿酒駕及滅火器使用等。相關影音與圖卡資訊，可於勞工局網站外籍移工管理專區的宣導文宣專區下載，歡迎民眾、事業單位與仲介機構多加利用。

