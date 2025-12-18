強化原住民教育資源 慈濟大學獲肯定

保護珍貴原住民資產，教育部在各大專院校成立原資中心，年末時刻，回顧成果，頒獎鼓勵績優學校和人員。其中慈濟大學、從創校以來、就將原民的教育列為宗旨，持續落實30多年，今年獲得雙項殊榮。

校園各處充滿原住民元素，一場族服日、拉進各族群距離，還有原住民博物館，也設置在校內，珍貴文物擺在眼前。慈濟大學一年舉辦大約百場、原民相關活動，積極推廣文化傳承，今年獲得教育部、績優學校肯定。

慈濟大學學務長 牛江山：「把全民原教 從學校推廣到社區，而且由學生親自地參與，另外 慈濟大學還有一個特色，把原住民學生 帶到國際去，將近十年 我們每年都帶領著學生，到其他國家 來做國際志工，而且這些學生完全是由學校，全額來補助。」

慈濟大學是全台原民學生人數、最多的私立大專院校，超過八百人，占所有學生數六分之一，因此也重視輔導、關懷原民孩子的學習。慈大原資中心專任助理 冉少文，本身是太魯閣族，從親身經歷出發，陪伴孩子度過低潮，榮獲績優專任人員。

慈濟大學原資中心專任助理 冉少文：「現在普遍很多的原住民孩子，其實在於無論是原生家庭，或者是他們的生活適應上，其實是有需要很多地幫忙跟協助，因為我以前是 自己是這樣子走過來的，所以我希望能夠透過我的經驗，告訴這群小朋友 就是，遇到事情 千萬不要放棄，然後一定要抬起頭來。」

慈濟大學學務長 牛江山：「早期在護專的時候，在成立地當時的創校宗旨，就是要幫助原住民的就學跟就業，其實這在慈濟的教育志業當中，從成立以來 一直都在做的事情。」

帶領孩子看見自己的優勢，找到人生方向，也讓校園成為一個友善共融的小型社會。

