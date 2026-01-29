強化原住民族土地融資支持 原民會設立原住民保留地貸款信用保證專案辦公室

記者鍾和風/高雄報導

為改善原住民族人長期面臨原住民保留地融資不易的問題，原住民族委員會委託財團法人農業信用保證基金辦理原住民保留地貸款信用保證相關業務，並於1月27日正式成立「原住民保留地貸款信用保證專案辦公室」，透過設立專責服務據點與制度化運作，強化原住民族土地融資作業機制，進一步完善原住民族金融支持體系。

原住民族委員會表示，原住民保留地是族人生活、文化傳承及產業發展的重要基礎，惟因土地權屬及相關法令限制，長期不易被金融機構接受作為擔保品，影響族人取得資金的機會。為回應族人實際需求，原住民族委員會整合政策資源，委託具備金融信用保證專業的農業信用保證基金執行相關業務，透過信用保證機制有效降低金融機構承作風險，提升金融機構放款意願，協助族人取得所需資金。

本次成立的「原住民保留地貸款信用保證專案辦公室」，專責受理原住民保留地貸款信用保證相關案件，提供單一窗口、即時且專業的服務，作為族人、金融機構與政府部門之間的重要溝通與協調平台，協助簡化申請流程，提升整體服務效率。

原住民族委員會進一步指出，透過本專案的推動，將有助於支持族人在住宅新建、購買、修繕以及部落產業發展等多元面向的資金取得，對促進原住民族經濟自主與部落永續發展具有實質助益。未來，原住民族委員會也將持續督導並與農業信用保證基金密切合作，滾動檢討制度運作情形，逐步完善相關配套措施，建構更友善且具可近性的原住民族金融支持環境，落實保障原住民族權益的政策目標。

原住民金融服務專線：0800-508-188



原住民保留地貸款信用保證專案辦公室專線：02-2311-6216 轉 311、312



辦公室地址：臺北市中正區許昌街17號10樓