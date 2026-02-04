強化友邦永續韌性 台灣技術助貝里斯化馬尾藻危機為綠能動能 5

應加勒比海地區馬尾藻（Sargassum）大量擱淺、腐敗所引發的環境與民生衝擊，海洋福星生物科技股份有限公司今（4）日攜手貝里斯駐台大使館，以及台灣金屬工業研究發展中心（MIRDC），共同舉辦「貝里斯馬尾藻資源化暨人才培育策略合作」合作意向書（LOI）簽署暨聯合記者會，正式啟動跨國合作。三方宣布將以「落地發電示範」、「社區分潤共益」及「實習與就業銜接」三大主軸，推動馬尾藻資源化發電專案，同步培育跨國綠能專業人才。

海洋福星日前甫獲《商業周刊》「AI創新百強」節能減碳類金質獎肯定。公司指出，此次與友邦貝里斯合作，核心在於以 AIoT 技術整合燃料端、設備端與營運端，將長期困擾當地的環境負擔，轉化為可穩定運轉的綠電與碳管理解方；同時結合金屬工業研究發展中心的整廠輸出與人才培育能量，打造具高度複製性與擴散性的國際合作模式。

金屬工業研究發展中心長期為我國整廠輸出重要推動法人，過去累積木質顆粒能源整廠輸出的實務經驗。本案中，金工中心先行進行貝里斯馬尾藻「廢轉能」可行性評估，並篩選具備前端處理、生質發電、燃料棒製造與製程監控等關鍵技術的國內潛力業者海洋福星參與。同時，透過產學合作培訓貝里斯學生，並積極串聯外交體系與中美洲銀行（CABEI）等資源，強化雙邊合作深度與輸出效益。

在技術與應用層面，合作專案將採「去化、再利用、加值」的三段式治理架構，從前端蒐集與前處理，中段燃料棒化與氣化發電，到後端銜接生物碳應用與碳管理（MRV）資料體系。整體系統採撬裝模組化設計，具備跨海運輸與快速部署優勢，初期以100kW作為示範場域最小可行規模，未來可依料源與負載需求，逐步擴充至MW兆瓦級，支援24小時全天候排程發電，並可結合儲能系統，建構區域型微電網，優先滿足關鍵基礎設施的韌性供電需求。

在社會共益方面，專案同步導入「社區參與、共享分潤」機制。由當地社區團體投入馬尾藻清運與供料作業，綠電收益將依供料量定期回饋社區，協助建立長期治理體系與在地就業機會，強化社區經濟與能源韌性。海洋福星強調，唯有讓社區成為治理與營運的一環，馬尾藻清運才能從短期應急，轉化為可持續發展的產業模式。

此外，本案另一重要亮點為國際人才培育。三方將共同建構「在台就學、在台培訓（台企實習）、返國就業」的人才通道，對接外交部台灣獎學金、國合會獎學金及教育部台灣獎學金等既有制度，並由金屬工業研究發展中心等單位提供實習與實作培訓。未來表現優異的貝里斯學生，將有機會銜接至海洋福星於當地的營運據點任職，形成「教育、產業、就業」一條龍的友邦綠能人才循環。

海洋福星表示，本案以友邦實際需求為出發點，整合台灣新創企業、國家級研發法人與駐外外交體系，兼顧能源韌性、環境治理、社區共益與青年培育，是「經濟外交、永續外交與人才外交」的具體實踐。未來也期盼外交部在林佳龍部長所倡議的總合外交與經濟外交方向下，持續支持更多台灣產學研與企業以公私協力模式走進友邦，讓世界看見台灣不只提出倡議，更能提供「可落地、可衡量、可擴散」的永續解決方案。

本次活動吸引多位邦交國大使、中美洲銀行代表、國合會、外交部官員，以及產學界代表到場，共同見證合作正式啟動。

照片來源：海洋福星生物科技股份有限公司提供

