強化反裝甲戰力 軍方將反甲連由「營屬連」升編為「旅直屬連」

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方人士今天指出，為強化反裝甲戰力，軍方檢討陸軍丶海軍陸戰隊的編裝後，決定將打散原本到各聯兵營的反裝甲排，再次整併為連，並由現行的「營屬連」層級升編為「旅直屬連」，目前相關部隊已陸續調整中。

值得一提的是，反裝甲連在早期其實就是旅級直屬部隊，是國防部在提出聯合兵種營的新制之後，才將反裝甲連打散，在各個聯兵營裡編設反裝甲排，層級為「營屬連」，如今因應作戰環境的變化，為了強化兵力火力運用，軍方決定再次調整，回歸原本的「旅直屬連」。

此外，在1.25兆元的軍事特別預算採購項目規劃上，台美的共識是將有一定比例的預算金額，將投入在反裝甲戰力的提升中，規劃籌獲單兵式及車載式的反裝甲飛彈，運用其高效穿甲的能力可擊毀各類的戰甲車。

今年榮獲國軍年度樣範團體的海軍陸戰隊66旅反裝甲連，就是由原本的「營屬連」層級升編為「旅直屬連」。

根據軍媒青年日報今天報導指出，66旅反裝甲連肩負反裝甲打擊任務，負責提供各步兵營關鍵火力支援，確保部隊發揮戰場作戰效能。官兵平時嚴謹操演、精實訓練，於民國113、114年「天馬操演」中，連續兩年達成「命中率百分百」，憑藉精準火力與強大戰力，榮獲模範團體殊榮，成為陸戰隊戰力的重要支柱。

反裝甲連專責操作拖式飛彈，近年在天馬操演中，官兵勤訓精練，全力依作戰要求達成射擊目標。隨著敵情威脅增加，陸戰隊也將反裝甲連由營屬連升編為旅直屬連。連長劉少校表示，這項轉變意味著戰術運用與行政管理都需重新磨合，在組織調整的挑戰下，全體官兵精誠團結，仍創下佳績。

