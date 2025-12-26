強化台中市緊急醫療服務量能 愛爾麗醫療集團再捐消防救護車

愛爾麗醫療集團捐贈大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「愛爾麗醫療集團」長期投入社會公益，持續以實際行動守護民眾生命安全，迄今已於全國捐贈共65輛車輛，台中市政府消防局說明，其中包含救護車、復康巴士等，其中台中市受贈2輛，均配置於消防局專責救護隊。集團於104年11月捐贈首輛救護車後，今（26）日再度捐贈第2輛救護車，亦為全國第65輛，持續挹注第一線救護量能，展現企業回饋社會的長期承諾。

常如山董事長及劉貞華總經理與消防局孫福佑局長合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

消防局表示，愛爾麗醫療集團於104年捐贈的首輛救護車，投入執勤5年期間，共出勤16,258件救護案件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）案件達300人次，成功完成到院前恢復呼吸心跳（ROSC）54人次，並有8人完全康復出院，實質挽救多條寶貴生命，成果相當卓著。

消防局指出，此次再度捐贈救護車，將持續提升台中市緊急醫療服務量能。專責救護隊位於台中市中心區域，肩負本市重要急救任務，自112年12月起推動「雙軌派遣制度」，針對92車轄區5公里範圍內發生的到院前心肺功能停止、胸痛、意識不清及大量傷病患等重大緊急案件，皆由專責救護隊優先出勤，以提供更迅速且專業的救護服務。

消防局回贈救護車模型予愛爾麗醫療集團。（圖/記者廖妙茜拍攝）

消防局補充，隨著近年救護需求逐年攀升，救護車輛與設備的充實已成為刻不容緩的要務。愛爾麗醫療集團秉持回饋鄉里、守護市民生命安全的理念，此次特別捐贈救護車1輛及多項救護器材，支援第一線救護勤務，對提升城市整體急救能量具有深遠意義。

消防局進一步表示，救護車捐贈儀式於今日在消防局第七救災救護大隊一樓車庫舉行，由消防局局長代表受贈，並回贈感謝匾額，表達對愛爾麗醫療集團長期投入公益的誠摯感謝。集團秉持「恆愛慈善」精神，積極參與社會公益，此次捐贈更具體展現企業對消防救護工作及市民安全的高度關懷。

消防局提到，新穎且先進的救護車與設備正式投入使用後，將協助專責救護隊同仁於執行緊急救護勤務時，更有效率地處置各類急重症案件，造福更多有緊急需求的台中市民。

車輛及器材解說。（圖/記者廖妙茜拍攝）

消防局強調，政府資源有限，民間力量無窮，感謝愛爾麗醫療集團的善行義舉，不僅是對消防救災救護工作的莫大鼓舞，更象徵企業與政府攜手守護市民安全的合作精神。透過此次捐贈，除提升救護車輛與器材配置外，也進一步強化台中市緊急救護醫療網，為第一線救護人員提供更堅實的後盾。

消防局也期盼藉由此次善舉拋磚引玉，吸引更多企業與社會團體投入公共安全領域，共同打造更完善的消防救護環境，提升整體救護品質，讓每一位需要緊急協助的市民都能獲得即時且專業的照護，持續朝向更安全、更宜居的城市目標邁進。