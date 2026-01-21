強化台灣安全 美國防撥款316億

美國眾議院撥款委員會19日公布協商後的3項跨院折衷版撥款法案，在國防撥款法案中，撥款10億美元用於強化台灣安全合作；另編列1億5000萬美元替換提供給台灣的國防物資。這筆資金是去年《國防授權法案》中通過授權額度，本次撥款委員會是正式讓行政部門使用預算經費。對此，國防部表示誠摯感謝，將透過台美既有安全合作機制，與美方保持必要對話與交流，務實推動各項建軍備戰工作。

美國聯邦眾議院撥款委員會通過金額高達8392億美元的《國防撥款法案》，委員會主席、共和黨籍眾議員柯爾在聲明中指出，在安全合作方面，法案依照美國總統川普的預算要求，撥款10億美元用於「台灣安全合作倡議」，另外1億5000萬美元則用於替換提供台灣的國防物資以及提估給台灣國防服務的相關費用補償。對台援助方面總計11.5億美元，約316億新台幣。

美國會去年12月通過2026財政年度《國防授權法案》，並詳列多項助台方案，包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元，要求聯邦政府在國防及外交層面強化對我國支持，擴大雙邊安全領域合作。法案規定，在撥付給美國國防安全合作署的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」，並可動用至2027年9月30日止。

國防部表示，美國政府以實際行動通過有助強化國軍防衛作戰能力之友我法案，表達誠摯感謝；將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，透過台美既有安全合作機制，與美方保持必要對話與交流，務實推動各項建軍備戰工作。