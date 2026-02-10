強化台灣能見度話語權 外交部加強規劃國際媒體訪團

（中央社記者吳書緯台北10日電）為強化台灣在國際社會能見度和話語權，外交部國際傳播司司長張秀禎今天表示，今年共規劃12個國際媒體訪團，持續推動總合外交，進一步強化媒體邀訪與台灣外交和政策議題的連結，這也是長期爭取國際社會理解與支持的一環。

外交部上午舉行例行記者會，張秀禎說明今年國際媒體邀訪計畫相關規劃。

張秀禎指出，今年國際媒體邀訪的規劃方向是持續推動總合外交，並進一步強化媒體邀訪與台灣外交和政策議題的連結，重點方向為「結合國際組織推案、重要活動以及既有團型的規劃」、「兼顧外交重點和溝通的潛力，擴大台灣在各區域的對外溝通」、「強化與友邦的政策溝通」。

張秀禎說明，今年總共規劃12個國際媒體訪團，從3月到11月，納入「專團」設計，讓媒體的邀訪更直接成為對外溝通和外交工作的工具之一。透過邀請國際媒體來台，實地瞭解台灣在民主、經濟、科技和社會等各方面發展，回國後進行報導，有助於國際社會更全面理解台灣的現況和政策立場，這也是長期爭取國際社會理解跟支持的一環。

針對國際組織推案、重要活動及既有團型，張秀禎表示，循例規劃政經記者團，配合WHA、UNFCCC、APEC、INTERPOL等重要時程，提前鋪陳台灣論述，也循例規劃國際記者團，邀請國際媒體來台參與國慶，持續強化台灣在國際上的能見度。

她說，同時規劃西語政經記者團、自媒體人士和具有社群影響力者為對象的軟實力媒體團，持續擴大台灣在不同語言圈和社群平台的對外溝通。

至於擴大台灣在各區域的對外溝通，張秀禎提到，今年規劃多個區域和國別的媒體專團，包含中東北歐、太平洋（含紐澳）、新南向國家，以及奈及利亞等記者專團，透過整體規劃參訪和交流的安排，協助相關媒體更全面理解台灣政策方向和發展現況。

對於強化與友邦政策溝通，張秀禎指出，今年特別規劃瓜地馬拉和巴拉圭的榮邦計畫專團，邀請友邦媒體來台，實地瞭解合作計畫的內容和成果，協助友邦社會更清楚理解台灣與友邦之間的合作。

張秀禎表示，今年媒體邀訪規畫是希望把有限的資源，盡量用在外交跟政策溝通的實際需要，期待進一步放大對外溝通的整體效果，並持續強化台灣在國際社會的能見度和話語權。（編輯：萬淑彰）1150210