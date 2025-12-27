強化台灣觀光 鄭麗君：台灣觀光研訓院2026年將成立

行政院副院長鄭麗君表示，財團法人台灣觀光研訓院將於明（2026）年成立。（圖／行政院提供）

為了促進觀光，行政院規劃「財團法人台灣觀光研訓院」，將於明（2026）年成立，下週一、12月29日先成立籌備處。行政院副院長鄭麗君26日主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」第4次會議時表示，觀光是可以讓台灣共好、讓世界看到台灣的重要途徑。

鄭麗君指出，財團法人台灣觀光研訓院將在明年成立，與產業界共同協力，強化國際行銷、觀光政策調研、人才培育認證等。她強調，觀光是可以讓台灣共好、讓世界看到台灣的重要途徑，也是一個幸福產業，可以擴大內需、振興地方經濟，期盼各部會通力合作，除了吸引遊客之外，中長期目標更希望打造台灣成為一個具備永續管理、友善環境與多元體驗旅遊的好所在。

針對財團法人台灣觀光研訓院籌備情形報告，鄭麗君指出，成立台灣觀光研訓院是總統賴清德「國家希望工程」的重要承諾之一，行政院長卓榮泰也非常支持，並將台灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規劃，在國際上形塑國家觀光品牌，同時由內而外健全化觀光產業生態圈，協助產業界作為強化人才培育與產業策進相關功能的後盾。

鄭麗君期盼，未來台灣觀光研訓院可作為政府、產業與地方公私協力的重要平台，並在該平台上充分合作，這也是以法人成立台灣觀光研訓院的重要原因之一。

台灣觀光研訓院將於下週一、12月29日成立籌備處，訂定各種人事規章、進行空間規劃，鄭麗君也請觀光署在籌備到掛牌期間，邀請產業界深入溝通，就未來詳細業務規劃提供相關建議，期能於明年7月前正式掛牌成立，回應國人的殷殷期盼。



