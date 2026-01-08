強化台灣關鍵角色 外交部：GCTF擴大海外活動

「全球合作暨訓練架構」(GCTF)是我國參與國際極為重要的多邊合作平台，10年來持續藉此分享台灣在公共治理、科技應用等面向的實務經驗。展望今年，外交部表示，國內活動規劃聚焦通訊韌性、資安防禦、跨國鎮壓等議題，而海外活動也確定會擴大辦理，足跡將遍及亞太、歐洲、非洲、美洲等地，全力強化台灣在全球的關鍵角色。



回顧去年GCTF工作成果，外交部表示，去年9場活動的參與狀態充分顯示GCTF已成為民主夥伴攜手合作、共同因應全球挑戰的重要平台；而英國去年11月正式加入後，GCTF的陣容進一步擴大為6個夥伴。

關於今年的工作重點，外交部指出，國內活動將聚焦通訊韌性、關鍵基礎設施資安防禦、跨國鎮壓、能源韌性等全球性議題，並將持續強化活動效益評估機制、深化夥伴合作、積極促進青年參與，以提升整體影響力與GCTF的永續發展。

至於海外活動，由於去年曾先後在澳洲與立陶宛首次舉辦海外工作坊，今年的規劃不免令人好奇。外交部表示，已確定會擴大規模，但相關活動持續與夥伴進行協調，未來會陸續對外說明。外交部北美司副司長焦國祐說：『(原音)今年我們也會擴大海外活動的辦理範圍，會針對個別區域或國家的發展需要，在亞太、歐洲、拉美、非洲、北美等地區辦理海外工作坊，來加強不同地區的能力建構與實務分享。』

外交部強調，台灣持續透過GCTF分享我國在公共治理、科技應用及整體韌性等面向的實務經驗，接下來也將持續透過GCTF深化與理念相近國家的實質合作，強化台灣在全球的關鍵角色。