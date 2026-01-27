強化台灣防衛韌性！谷立言親訪國防AI大廠 挺先進技術入台

谷立言（中後）參訪Shield AI台灣辦公室。（翻攝自AIT臉書，shield_ai提供）

立法院針對軍購特別預算展開攻防之際，美國在台協會（AIT）釋出處長谷立言於1月23日親自參訪美國人工智慧與自動系統科技領導廠商「Shield AI」新成立的台灣辦公室的照片。此舉不僅展現美方對台美防衛產業合作的高度重視，也傳遞出透過先進科技強化台灣防衛體系的明確訊號。

參訪期間，Shield AI總裁暨共同創辦人Brandon Tseng與台灣區負責人Matthew Starner向谷立言說明了該公司在台的相關計畫，以及與台灣推動產業合作的最新進展。該公司專精於人工智慧與自動化系統，是目前美國國防科技領域的重要參與者，其技術核心在於提供無需GPS或遠端遙控即可運行的自主化科技。

AIT強調，Shield AI的技術能夠有效支持台灣的防衛能力，透過引進先進的自動化科技，將有助於台灣建立、運作並維持更具韌性的防衛體系。這項合作不僅是武器的軍售，更涉及產業間的深度對接，旨在提升台灣自主研發與操作具備AI賦能之防衛裝備的能力。

隨著在野黨對相關國防預算提出質疑與審查，美方此時公開參訪國防科技美企在台辦公室，時機點引發關注。外界解讀，此舉為美方對台灣「韌性防衛」政策的具體支持，顯示台美安全合作正從傳統軍事採購，延伸至更尖端的民間科技合作與產業鏈整合，確保台灣防衛體系能應對現代化戰爭的挑戰。





