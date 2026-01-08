強化台美夥伴關係！谷立言會晤林佳龍

▲AIT處長谷立言7日與外交部長林佳龍會晤。（圖／取自AIT臉書）

[NOWnews今日新聞] 美國在台協會（AIT）今（8）日在臉書發文表示，昨天，AIT處長谷立言與外交部長林佳龍會晤，一同迎接2026年的開始，並討論如何進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT指出，谷立言和林佳龍2人討論了外交與經濟領域的新倡議，期盼在新的一年，「使美國、台灣與我們的全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

失聯飛官沒穿防寒衣！王定宇怪「藍白擋預算」 他轟：又在鬼扯了

好友蔡正元將入獄！邱毅見1情況直呼：做人很成功

蔡正元不請求再審！入獄前心願曝光：盼鄭麗文完成「這件事」