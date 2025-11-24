強化台、日、菲安全關係 林佳龍：未來推動重點

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」建議台灣出資協助菲律賓或日本西南諸島升級其軍事基地，外交部長林佳龍今天(24日)晚間出席一場活動後受訪表示，如何加強台灣與菲律賓、日本的安全合作關係，確實是我方未來推動重點，因此，「美中經濟暨安全檢討委員會」所提建議，外交部不僅重視也將予以研究。



美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)在年度報告裡，建議引入台灣資金協助菲律賓軍事基地升級，藉此提高美國在台灣周邊的嚇阻能力，還建議台灣的資金可為日本西南島鏈及太平洋友邦進行類似升級。

外交部長林佳龍表示，「美中經濟暨安全檢討委員會」有其權威性，我方會參考這份報告所提建議，因為台、美合作關係會擴及周邊國家，這就包括菲律賓與日本，林佳龍說：『(原音)所以我們怎麼樣去加強台灣跟菲律賓、日本在安全上的關係，這個也是我們未來要推動的一個重點，我們會參考他們相關的建議來進行研究。』

關於外界提出台灣與日本簽署軍事同盟條約之類的話題，林佳龍表示，目前沒有這方面的「制度性安排」，不過，在第一島鏈屬於同一戰區的概念下，如何透過美國來鏈結第一島鏈周邊國家，進一步增強民主韌性，則是我方樂於見到的發展方向。

除安全合作，林佳龍指出，台、日的經貿合作也相當重要，我方高度期待雙方加強相關整合，並在現有的基礎上簽署自由貿易協定或經濟合作協定，方向是一起努力打造「共同市場」。