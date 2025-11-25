強化各車站防災量能 中捷完成下半年消防組訓

站務人員操作滅火器。

▲站務人員操作滅火器。

為提升車站安全防護及員工防災意識，台中捷運綠線各車站完成114年度下半年自衛消防編組訓練，針對各項火警通報、初期滅火及旅客疏散等情境進行模擬演練，強化站務人員在消防隊抵達前的自主應變能力，確保旅客安全無虞。

台中捷運公司說明，各捷運站每半年辦理自衛消防編組訓練，車站人員分工編組為滅火班、通報班及避難引導班，一旦發生災害，各班依照任務立即啟動應變處置，包括確認火災訊號、第一時間滅火、通報緊急情況及引導旅客疏散。透過持續演練，將使第一線人員更加熟悉消防及防火避難設備的操作，全面提升防災能力。

安全是捷運營運最重要的核心價值，此次中捷公司特別邀請各轄區消防分隊共同參與組訓，藉由實地演練與專業指導，消防人員針對各站的防災動線、設備配置與應變流程提出具體改善建議，中捷也據以進一步檢視各項應變機制及標準作業流程，確保在事故發生時，能夠以最迅速及正確的方式進行處置。